Het Nederlandse wagenpark bestaat inmiddels uit meer dan 9 miljoen auto’s. Vooral in 2024 kwamen er meer auto’s bij dan in de jaren ervoor. Het aantal batterij-auto’s groeit, maar wel iets minder hard dan voorgaande jaren. De diesel verdwijnt langzaam uit het straatbeeld en verder is de nieuwprijs van een compacte elektrische auto relatief hoog in vergelijking met die van een benzineauto. Dat zijn een aantal conclusies uit het trendrapport Personenauto’s 2025 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Revnext.

Grote elektrische auto’s relatief goedkoper, actieradius neemt toe

De kleinste auto’s zijn met name benzineauto’s en die worden minder nieuw gekocht. De middenklasser wordt het meest nieuw verkocht. Particulieren kiezen voornamelijk kleine tot middenklasser auto’s, en het zijn vooral zakelijk rijders die in de hoge segmenten auto’s kopen. Kleinere batterij-auto’s zijn gemiddeld duurder dan een benzinemodel, maar de prijsverschillen nemen af. In de hogere segmenten is het andersom: grotere batterij-auto’s zijn gemiddeld goedkoper dan die van benzinemodellen of plug-in hybrides. Naast de prijs is de actieradius van elektrische auto’s belangrijk voor autorijders. Hoe verder je kunt rijden, hoe beter. De gemiddelde actieradius is toegenomen bij bijna alle groottes, zelfs oplopend tot 33% extra in de afgelopen vijf jaar. Helaas geldt deze toename niet voor de allerkleinste compacte elektrische auto’s.

Zakelijk rijdt steeds meer elektrisch

Van alle nieuwe auto’s groeit het aandeel batterij-auto’s door naar 35%, vooral ten koste van benzineauto’s. Nieuwe dieselauto’s worden nauwelijks meer verkocht. Ongeveer 60% van alle nieuwe auto’s wordt gekocht door bedrijven, maar van alle nieuw verkochte batterij-auto’s staat 71% op naam van de zaak. Eind 2024 reden er in totaal bijna 558 duizend batterij-auto’s rond, goed voor 6,1% van het totaal. Iets meer dan de helft daarvan is van zakelijke rijders.

Openbare laadpalen meer gebruikt

In 2024 waren er bijna 1 miljoen laadpunten in Nederland, waarvan 183 duizend openbaar toegankelijk. Dat is een stijging van 26% ten opzichte van het jaar ervoor. Eind 2024 voldeed 83% van de Nederlandse buurten aan de norm voor voldoende publieke laadpunten. De verhouding tussen het aantal stekkervoertuigen en openbaar toegankelijke laadpunten is iets toegenomen, wat betekent dat het gemiddeld iets drukker is geworden bij openbare laadpalen. Toch blijft deze verhouding in Nederland zeer gunstig in vergelijking met andere landen.

Over het Trendrapport Nederlandse markt personenauto’s

Het trendrapport geeft een overzicht van de feitelijke ontwikkelingen in het aanbod, de instroom, uitstroom en doorstroom van het Nederlandse wagenpark van 2013 tot en met 2024. Het geeft daarbij bijzondere aandacht aan de Battery Electric Vehicle (BEV) en de elektrische laadinfrastructuur, omdat naar verwachting steeds meer mensen elektrisch gaan rijden. Het overstappen op elektrische auto’s is een belangrijk doel van het beleid om de vervuiling door auto’s te verminderen. Het rapport wordt jaarlijks opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Revnext in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.