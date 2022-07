Maar liefst 629 touroperators en reisbureaus zijn deze week geselecteerd om deel te nemen aan het pan-Europese SUSTOUR-programma met als doel hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Het project wordt gefinancierd in het kader van het EU-COSME-programma. Brancheorganisatie ANVR is één van de founding partners van dit project.

Vanuit het project is begin maart 2022 een Europese call gedaan voor MKB-reisbedrijven met als doel minimaal 175 touroperators en reisbureaus te selecteren die zouden kunnen profiteren van een uitgebreid technisch ondersteuningsprogramma. Meer dan 730 ondernemingen hebben uiteindelijk een aanvraag gedaan en na uitgebreide beoordeling door een onafhankelijke evaluatiecommissie zijn 629 MKB-bedrijven uit 35 landen geselecteerd en aangemeld voor het ondersteuningsprogramma.

“We zijn verheugd om te zien dat er zoveel interesse is van touroperators en reisagenten in heel Europa om te leren hoe ze hun bedrijf en toeleveringsketen duurzamer kunnen maken”, zegt Naut Kusters, directeur van ECEAT en leider van het SUSTOUR-project. “We hebben daarom besloten om maar liefst drie keer meer bedrijven in het ondersteuningsprogramma op te nemen dan aanvankelijk gepland, zodat een maximum aan bedrijven kan profiteren van het project.”

Frank Radstake van de ANVR: “Bij ANVR staat duurzaamheid bovenaan de prioriteitenlijst en we zijn echt blij te zien dat meer dan 80 reisondernemingen uit Nederland zijn geselecteerd in het kader van SUSTOUR. Daarmee zijn we als Nederland met afstand koploper In Europa”.

Het technische ondersteuningsprogramma gaat van start vanaf juli 2022 en biedt een mix van innovatieve online trainingen, meerdaagse klassikale trainingen, intensieve coaching (groeps- en individueel) en peer-to-peer leren – allemaal verzorgd en begeleid door geselecteerde duurzaamheidsexperts op het gebied van toerisme. Bedrijven hebben de keuze gekregen tussen het verkrijgen van ondersteuning voor Travelife-certificering of ondersteuning in termen van het verbeteren van specifieke gebieden, zoals CO2-doelstellingen, plastic- en toeleveringsketenbeheer of certificering van hun excursies aan wal.

Er zullen verschillende evenementen worden georganiseerd in samenwerking met Europese brancheorganisaties om de geselecteerde reisorganisaties in staat te stellen ervaringen en best practices uit te wisselen en om de bedrijven te belonen die met succes de certificering behalen via het SUSTOUR-project.

De lijst met succesvolle reisorganisaties die zijn ingeschreven voor het technische ondersteuningsprogramma van SUSTOUR is hier beschikbaar.

SUSTOUR is een door de EU gefinancierd COSME-project met als doel het verder ontwikkelen van instrumenten en standaarden om touroperators en reisbureaus te helpen hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Het biedt ook een budget van bijna €600.000 om een uitgebreid training- en certificeringsprogramma voor touroperators en reisbureaus uit te rollen.