Meer dan 60 bedrijven, waaronder Nestlé, Unilever en IKEA, spreken zich vandaag uit om de natuurherstelwet te redden. De ENVI-commissie (commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement) zal op 15 juni stemmen over deze omstreden wetgeving.

Nestlé, Danone, Bel, Rémy Cointreau en SPAR behoren tot de 39 bedrijven die samen een verklaring hebben ondertekend waarin dringend wordt opgeroepen tot de goedkeuring van een ambitieuze en juridisch bindende EU-natuurherstelwet om de natuur terug te brengen naar Europa. Wij zijn namelijk allemaal aandeelhouders in de natuur. Deze verklaring komt nadat een andere coalitie van 29 bedrijven, waaronder Unilever en IKEA, een open brief heeft ondertekend waarin wordt gewaarschuwd dat bedrijven en financiële instellingen afhankelijk zijn van de natuur en een cruciale rol spelen bij het behoud en herstel daarvan en naar de overgang van een natuurpositieve economie. Actie op de juiste schaal en snelheid kan alleen plaatsvinden als deze wordt ondersteund door een ambitieus milieubeleid en -regelgeving, die onze economische, fiscale en wetgevende systemen transformeren.

Bart Vandewaetere, VP ESG Engagement, Nestlé Europa: “Als de natuur onder druk staat, staan onze voedselsystemen ook onder druk. Door stijgende temperaturen zal het gebied dat geschikt is voor het verbouwen van koffie tegen 2050 met wel 50% afnemen als we nu niet ingrijpen. Natuurherstel en voedselzekerheid zijn onderling afhankelijk – we zijn afhankelijk van de natuur voor het produceren van onze grondstoffen Implementatie van de EU-wet op natuurherstel kan de overgang naar regeneratieve landbouw in Europa versnellen en voordelen opleveren voor boeren en hun middelen van bestaan en het milieu, door de gezondheid van de bodem te verbeteren, de waterkringlopen te herstellen en de biodiversiteit te vergroten. De goedkeuring van deze wet moet ervoor zorgen dat er meer geld naar boeren gaat om hen te helpen de natuur te herstellen door middel van hun dagelijkse werk.”

De natuurherstelwet stelt voor om tegen 2030 herstelmaatregelen te treffen op ten minste 20% van de land- en zeegebieden van de EU en om alle ecosystemen die herstel nodig hebben tegen 2050 te herstellen. Dit moet zorgen voor een langdurig en duurzaam herstel en veerkracht van de biodiversiteit en natuur. Biodiversiteit is de sleutel tot voedselzekerheid, waardoor gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen, en tegen klimaatverandering.

Deze bedrijven sluiten zich nu aan bij boeren, jagers en wetenschappers die waarschuwen voor de economische gevolgen als EP-leden de natuurherstelwet niet goedkeuren. Dit zou de eerste Europese wetgeving zijn die wettelijk bindende doelen stelt voor nationale regeringen om onze aangetaste ecosystemen te herstellen.

Ernest Mas, fruitteler uit Tarragona, Spanje: “Er zijn veel mensen die denken dat duurzaamheid geld kost. We moeten ook nadenken of niet-duurzaam zijn ons geld kost.” “Er zijn steeds minder spelers in de agrarische sector. Er zijn spelers die erg groot worden, maar ook meer losgekoppeld zijn van het land en de natuur. We moeten produceren, we moeten mensen voeden, maar we moeten het doen op een manier waarbij we de natuur niet schaakmat zetten.”

Aangezien de Europese Volkspartij (EVP) naar verwachting de wetgeving zal wegstemmen na het vertrek van de groep uit de onderhandelingen op 30 mei, staan de Wet en de toekomst van de Europese natuur op het spel.

Sabien Leemans, senior beleidsmedewerker biodiversiteit, WWF European Policy Office: “Vooruitstrevende bedrijven sluiten zich aan bij een lange lijst van belanghebbenden die pleiten voor een sterke natuurherstelwet, waaronder burgers, ngo’s, de wetenschappelijke gemeenschap en andere zakelijke netwerken. De leden van het Europees Parlement en de EU-lidstaten moeten gehoor geven aan deze oproepen en zorgen voor wetgeving die Europa hard nodig heeft, geschikt om zowel natuur- als klimaatcrises aan te pakken. Ondanks beschamende pogingen om natuurherstel voor te stellen als de vijand van boeren, vissers of de ontwikkeling van hernieuwbare energie, herinnert deze verklaring ons eraan dat we allemaal veerkrachtige ecosystemen nodig hebben voor onze economische activiteiten, de gezondheid van de mens en de planeet.”

EP-lid Maria Soraya Rodríguez Ramos (RENEW), schaduwrapporteur voor de natuurherstelwet: “De droogte in Spanje begint boeren, bedrijven en de voedselproductie al zodanig te treffen dat Spanje en Portugal noodhulp van de EU nodig hebben. De staking van de EVP tijdens de onderhandelingen over belangrijke Green Deal-voorstellen is alarmerend en onverantwoord te midden van de escalerende klimaatimpact. De ENVI-commissie is onze laatste kans om deze belangrijke wetgeving van kracht te krijgen en ervoor te zorgen dat boeren, de eerste slachtoffers van de klimaatschok, geen risico lopen. Als de EVP onze milieuwaarborgen afdoet als louter bureaucratische rompslomp, kunnen boeren daar geen aanspraak op maken.”