Meer dan 3.100 bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen roepen de formerende partijen op een Duurzaam Regeerakkoord op te stellen. Nederland heeft een toekomstgerichte aanpak nodig die verder reikt dan een typische kabinetsperiode van vier jaar om de ecologische, economische en sociale uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, aan te pakken. Het Duurzaam Regeerakkoord draagt hiervoor verschillende uitgangspunten aan zoals: een belastingverschuiving van arbeid naar vermogen en vervuiling in te voeren, echte prijzen te rekenen, een regeringscommissaris Brede Welvaart en SDG’s in te stellen, en een burgerberaad in te richten met mandaat op de transitiepaden.

Dit gezamenlijke akkoord illustreert de visie van diverse organisaties en experts, die zich inzetten voor een betere toekomst. “Mijn advies aan de informateur en aan de formerende partijen is om zich niet alleen te laten leiden door dagkoersen en de vraagstukken van dit moment, maar juist ook te focussen op de toekomst. Een duurzame toekomst gaat ons allemaal aan, het is ons gemeenschappelijk belang”, stelt journalist en schrijver Jeroen Smit. Smit is een van de boegbeelden voor het Duurzaam Regeerakkoord. Het manifest voor een Duurzaam Regeerakkoord wordt op 16 april 2024 in de Tweede Kamer overhandigd aan leden van de vaste commissie van Economische Zaken en Klimaat.

Niet links en niet rechts

Het manifest werd sinds haar lancering ondertekend door toonaangevende organisaties zoals HEMA, Philips, NOC*NSF, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Johan Cruijff ArenA, diverse universiteiten zoals TU Delft, en WWF-NL. Deze brede steun toont aan dat het Duurzaam Regeerakkoord de route is voor de toekomst van Nederland, waar de formerende partijen gehoor aan moeten geven.

“Wij zijn erg blij met alle steun voor het Duurzaam Regeerakkoord: meer dan drieduizend ondertekenaars en de teller loopt elke dag verder op. De ondertekenende partijen komen echt uit alle lagen en politieke richtingen van de samenleving. Dat geeft vertrouwen dat we samen oproepen tot een toekomststrategie voor een betere wereld. Het is niet links of rechts, het biedt een basis voor de toekomst van heel Nederland”, aldus Judith Maas, directeur SDG Nederland. “Op dit cruciale moment in de Nederlandse politiek staat het Duurzaam Regeerakkoord paraat om richting te geven aan de politici die voor de grote opdracht staan een nieuw regeerakkoord te creëren.”

Initiatiefnemers

De campagne #DuurzaamRegeerakkoord is een initiatief van de stichting SDG Nederland, die organisaties en individuen informeert, activeert en verbindt rond de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Mede-initiatiefnemers zijn de Nationale Jeugdraad, UN Global Compact Network Netherlands, IUCN NL, MVO Nederland, Partos en de 17 SDG Alliantie Coördinatoren. Boegbeelden van de campagne zijn: Jeroen Smit – Onderzoeksjournalist, Nawfal Al Jeburi – Duurzame Docent 2024, Saskia Egas Reparaz – CEO HEMA, Sarah Nasrawi – VN Jongerenvertegenwoordiger, Tanja Dik – CEO Johan Cruijff ArenA, Leonard Geluk – Directeur VNG.