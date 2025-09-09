In Nederlandse laatjes en kastjes liggen 26,8 miljoen oude smartphones te verstoffen. Ruim 18 miljoen van deze ongebruikte smartphones hebben nog waarde en zijn recyclebaar. De overige 8,6 miljoen kunnen worden refurbished. Dit blijkt een nieuw onderzoek gedaan door Fraunhofer Austria, een gerenommeerd wetenschappelijk onderzoeksinstituut in opdracht van refurbed, marktplaats voor refurbished producten in Europa. Zo ligt er bijna 1 kiloton aan kritieke grondstoffen, zoals kobalt, en conflictmineralen, zoals goud, te wachten om teruggewonnen te worden met een totale materiaalwaarde van 44,5 miljoen euro.

Volgens de studie van Fraunhofer Austria kunnen de 18,2 miljoen smartphones die nu stof liggen te vangen op eenvoudige wijze door consumenten worden gerecycled. In Nederland zijn bijvoorbeeld bijna 300 inleverpunten voor ongebruikte smartphones bij veelal sociale ondernemingen bijeengebracht in het RREUSE-netwerk. Hoewel een smartphone maar een paar gram van die waardevolle grondstoffen bevat, levert de schaalgrootte indrukwekkende hoeveelheden op. Wanneer alle 18,2 miljoen smartphones in Nederland worden gerecycled, kan er 959,14 ton aan kritieke grondstoffen en 21,84 ton aan conflictmineralen worden teruggewonnen en opnieuw ingezet in de waardeketen. Deze materialen vertegenwoordigen een waarde van 44,5 miljoen euro.

Nederland zit op een goudmijn: genoeg goud voor 73 duizend trouwringen

Conflictmineralen zoals goud, tin en wolfraam worden vaak onder precaire omstandigheden in instabiele regio’s gewonnen. De 18,2 miljoen smartphones bevatten 18,2 ton tin, 1,82 ton wolfraam en 364 kg goud. Alleen al dat goud is 34,94 miljoen euro waard en goed voor bijna 73 duizend 14 karaats trouwringen. “We beseffen het ons niet. Maar Nederland zit op een goudmijn aan te recyclen grondstoffen. Iedere ongebruikte smartphone bevat bijvoorbeeld gemiddeld 0,02 gram goud. Met jaarlijks bijna 70.000 huwelijken in Nederland kunnen we de zeker de helft daarvan van 14 karaats trouwringen voorzien,” illustreert Kilian Kaminski, medeoprichter van refurbed, het potentieel van recycling.

Europese grondstoffenschat van 1,1 miljard euro

Fraunhofer Austria bracht naast Nederland ook andere Europese landen in kaart. In totaal liggen er in Europese huishoudens 642 miljoen ongebruikte smartphones opgeslagen, waarvan 431 miljoen alleen nog geschikt zijn voor recycling. Samen bevatten ze meer dan 5.000 ton kobalt, 431 ton tin en 8,62 ton goud met een materiaalwaarde van naar schatting 1,1 miljard euro. “Een ton e-waste bevat soms meer metaal dan een ton mijnerts. Oude smartphones leveren daardoor vaak meer waarde op dan daadwerkelijk het delven van mijnen. Door smartphones te recyclen kan Europa zijn afhankelijkheid van grondstofimport verkleinen en de circulaire economie een impuls geven,” zegt Paul Rudorf, projectleider bij Fraunhofer Austria.

Recycling in Europa blijft steken op 10 procent

Ondanks de enorme voordelen wordt in Europa slechts zo’n 10 procent van de afgedankte smartphones gerecycled. Het merendeel wordt illegaal geëxporteerd of blijft in huishoudens liggen. Tegelijkertijd neemt de afhankelijkheid van de EU van grondstoffen uit het buitenland verder toe. Daarom heeft de EU zich voorgenomen om in 2030 een kwart van de totale grondstofvraag uit recycling te dekken. “Die ambitie is goed, maar dan moet er wel meer geregeld worden,” zegt Kaminski. “Politiek en industrie moeten duidelijke prikkels creëren en investeren in betere inzamelsystemen, heldere regels voor repareerbaarheid en levensduur, en moderne recyclingtechnologieën. Alleen zo wordt die 25 procent in 2030 haalbaar.”