McDonald’s lanceert Europees platform om innovatieve oplossingen te testen op het gebied van verpakkingen en recycling

McDonald’s presenteert deze week het “Better M” platform: een breed opgezet programma om in de Europese markt het gebruik van plastic te verminderen en de recyclebaarheid van verpakkingen te verbeteren. Eén van de initiatieven is om de McFlurry voortaan in een nieuwe verpakking zonder plastic deksel aan te bieden in Europese restaurants van McDonald’s, waaronder in Nederland. Ook zullen in verschillende Europese restaurants alternatieven voor de plastic lepel bij de McFlurry en een verbeterd papieren rietje worden getest. McDonald’s richt zich met het “Better M” platform op het implementeren van veranderingen in de verpakkingsketen, die een duurzame impact én een positief effect op de ervaring van de consument hebben.

McDonald’s zal de initiatieven testen in bestaande restaurants in Europa, waarbij de omvang van het bedrijf wordt ingezet om succesvolle initiatieven over het gehele continent uit te rollen. Door de innovatieve oplossingen te testen in geselecteerde restaurants in Europa, zal de consument direct kennismaken met nieuwe initiatieven. De feedback die op deze wijze verzameld wordt, zal worden ingezet om te besluiten welke nieuwe ideeën verbeterd, opgeschaald of geïmplementeerd worden.

Pilots in Nederland

Ook Nederland is onderdeel van Better M. Zo zijn afgelopen zomer alle ballonnen in het Happy Meal vervangen door maskertjes van gerecycled papier. Een tiental restaurants in Nederland doet diverse tests met het uitgeven van minder en duurzamere materialen, zoals minder dekseltjes, papieren rietjes en herbruikbare koffiebekers. Hiernaast werkt McDonald’s verder aan de verduurzaming van voorverpakte producten (zoals de sap- en smoothie flesjes die zijn gemaakt van 100% gerecycled PET), stimuleren ze leveranciers om zo min mogelijk omverpakkingen te gebruiken en zetten ze in op bron- en nascheiding, recycling en het verminderen van zwerfafval. Met de tests die nu lopen zullen in 2020 en 2021 diverse veranderingen landelijk worden uitgerold.

Verminderen van plasticgebruik in Europa

Wereldwijd is 78% van het verpakkingsmateriaal van McDonald’s gemaakt van papier of karton. Voor de Europese markt is dit meer: in Europa is slechts 12% van het verpakkingsmateriaal gemaakt van plastic. De stappen die McDonald’s vandaag aankondigt, zullen het gebruik van plastic door McDonald’s nog verder verminderen:

Meer dan 1200 ton plastic per jaar zal bespaard worden door een make-over van de McFlurry: bij de nieuwe verpakking is een plastic deksel overbodig geworden.

door een make-over van de McFlurry: bij de nieuwe verpakking is een plastic deksel overbodig geworden. Ongeveer 1100 ton plastic per jaar zal bespaard worden door het introduceren van een deksel van vezelmateriaal voor koude dranken in Frankrijk, en later in andere landen.

door het introduceren van een deksel van vezelmateriaal voor koude dranken in Frankrijk, en later in andere landen. Plastic-vrije lepels voor de McFlurry zullen in verschillende pilots getest worden. McDonald’s gaat verschillende houten en papieren lepels aanbieden, om zo het materiaal te vinden dat het beste aansluit op de voorkeur van de consument, dat zowel duurzaam als functioneel is.

Naast het terugdringen van plastic en het invoeren van duurzame alternatieven, heeft McDonald’s ook aandacht voor het verbeteren van verpakkingen zodat recycling en hergebruik makkelijker is:

Gemiddeld bieden meer dan 60% van de restaurants in acht van McDonald’s grootste EU-markten al de mogelijkheid tot recycling van productverpakkingen. In het Verenigd Koninkrijk is dit zelfs 90%, Duitsland sluit aan met 89%. In Nederland wordt bijna een kwart van het restafval nagescheiden voor recycling. In 2025 wil McDonald’s in 100% van alle restaurants recycling van verpakkingen mogelijk maken.

van productverpakkingen. In het Verenigd Koninkrijk is dit zelfs 90%, Duitsland sluit aan met 89%. In Nederland wordt bijna een kwart van het restafval nagescheiden voor recycling. In 2025 wil McDonald’s in 100% van alle restaurants recycling van verpakkingen mogelijk maken. In Europa heeft McDonald’s haar wereldwijde doelstelling voor papier en karton behaald: 100% van alle kartonnen of papieren productverpakkingen worden gemaakt van ofwel gerecycled materiaal, ofwel van materiaal uit duurzaam beheerde bossen.

100% van alle kartonnen of papieren productverpakkingen worden gemaakt van ofwel gerecycled materiaal, ofwel van materiaal uit duurzaam beheerde bossen. Gasten in het Verenigd Koninkrijk kunnen vanaf deze week in een aantal restaurants hun gebruikte Happy Meal speelgoed inleveren zodat deze kunnen worden gerecycled in een nieuwe “toy take-back” trial. Ook ander plastic speelgoed kan worden ingeleverd.

zodat deze kunnen worden gerecycled in een nieuwe “toy take-back” trial. Ook ander plastic speelgoed kan worden ingeleverd. In Duitsland test McDonald’s ook het initiatief “ReCup” : gasten kunnen vragen om een herbruikbare beker voor koffie die ze in een aantal geselecteerde restaurants weer kunnen inleveren. De beker wordt vervolgens schoongemaakt en hergebruikt.

: gasten kunnen vragen om een herbruikbare beker voor koffie die ze in een aantal geselecteerde restaurants weer kunnen inleveren. De beker wordt vervolgens schoongemaakt en hergebruikt. In Oekraïne kunnen gasten het bakje van het Sundae-ijsje opeten: dit is gemaakt van wafel.

De initiatieven passen in de doelstellingen van het internationale duurzaamheidsprogramma Scale for Good van McDonald’s, met onder meer de ambitie om alle verpakkingen in 2025 te vervaardigen uit gerecycled, hernieuwbaar of gecertificeerd materiaal.

Keith Kenny, Vice President voor Global Sustainability bij McDonald’s zegt: “We nemen het verminderen van onze impact op het milieu serieus, en we weten dat onze gasten dat ook doen. Daarom zijn we continue op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om ons gebruik van verpakkingen te verminderen, over te stappen op duurzame materialen en onze gasten helpen met hergebruik en recycling. De initiatieven die we in Europa testen zijn essentieel om ons direct van feedback van gasten te voorzien over onze oplossingen, die hen helpen om duurzamer te consumeren zonder in te leveren op de kwaliteit waar McDonald’s voor staat en de beleving waar ze van houden. Better M is een krachtig platform dat ons in staat stelt samen te werken met onze gasten en de juiste oplossingen te kiezen om in Europa op grotere schaal uit te rollen.”