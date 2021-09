McDonald’s gaat goed gedrag opnieuw belonen met vervolg op succesvolle zwerfafvalcampagne

In haar continue strijd tegen zwerfafval gaat McDonald’s goed gedrag van gasten opnieuw belonen. Het verminderen en verduurzamen van afval is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van de restaurantketen. Gasten uitdagen zelf ook bij te dragen aan een schone omgeving werkte goed tijdens de eerste You Bin It, You Win It editie vorig jaar. McDonald’s zag tijdens de campagneperiode een toename van vier procent in de hoeveelheid afval dat correct werd weggegooid in de afvalbak. De tweede editie van You Bin It, You Win It loopt van 14 september tot en met 10 oktober.

You Bin It, You Win It is een onderdeel van de structurele zwerfafvalaanpak die McDonald’s samen met gedragswetenschappers ontwikkeld heeft. Uit onderzoek blijkt dat gedrag van mensen positief te beïnvloeden is door goed gedrag te belonen. De eerste zwerfafval-loterij in januari 2020 was een groot succes met een forse toename van vier procent meer afval dat goed werd weggegooid in de afvalbak tijdens de campagne periode.

Ook bij deze nieuwe You Bin It, You Win It editie worden gasten van McDonald’s weer beloond met mooie prijzen voor het netjes weggooien van hun afval. In elk van de 254 restaurants staat gedurende de actieperiode van 14 september tot en met 10 oktober een speciale You Bin It, You Win It Actie-afvalbak. Een notaris heeft vooraf geloot waar de prijzen gaan vallen: welk restaurant, welke dag en welk tijdstip. De meest in het oog springende prijs is een Birò, honderd procent elektrisch en echt uniek omdat kunstenaar Iwan Smit er een heus kunstwerk van maakt door de Birò over te schilderen.

Als goede buur vindt McDonald’s het belangrijk om bij te dragen aan een schone omgeving. Daarom heeft ieder restaurant minimaal één fte in dienst die verantwoordelijk is voor het coördineren van de dagelijkse zwerfafval opruimrondes. Tijdens World Cleanup Day op 18 september zal McDonald’s haar fans wederom aanmoedigen ook een eigen opruimronde te doen met de Litterati-app. Met deze app kunnen gebruikers het geraapte afval registeren, zodat inzichtelijk wordt waar welk afval ligt. McDonald’s gebruikt deze informatie vervolgens om haar opruimrondes te optimaliseren.

Eunice Koekkoek, Head of Corporate Communications bij McDonald’s Nederland: “Elk stuk zwerfafval is ons een doorn in het oog. We willen af van de toppositie van één van de meest gevonden merken op straat. Daarom doen we met restaurantteams, gemeenten en omwonenden samen meer voor minder afval in de omgeving. Om onze rol van marktleider waar te maken zetten we daarnaast flinke stappen om minder afval te produceren; van begin tot eind. Een voorbeeld hiervan zijn de Chili Chicken en de McKroket waar we de kartonnen verpakking vervangen hebben door een wikkelverpakking. Hiermee besparen we maar liefst 250 duizend kilo karton per jaar.”

Op samenmeerdoenvoorminderafval.nl kunnen geïnteresseerden meer lezen over wat McDonald’s iedere dag doet aan het verminderen en verwerken van (zwerf)afval, wat er gebeurt met het ingezamelde afval en hoe door middel van nascheiding het afval gerecycled kan worden tot andere materialen. Momenteel is 85 procent van de productverpakkingen die McDonald’s in Nederland gebruikt gemaakt van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen. In 2025 wil McDonalds dat honderd procent van de productverpakkingen van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen zijn gemaakt.