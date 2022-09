De energie opwekkende vliegers van Kitepower zijn na een jarenlange doorontwikkeling een toepasbaar energieopwekkend systeem geworden. Bekende Nederlandse duurzaamheidsexperts wijlen Wubbo Ockels en wijlen Henk Hutting zagen al vroeg de potentie van vliegers die energie kunnen opwekken. Uiteindelijk zette de gerenommeerde kitedesigner Bryan van Ostheim in samenwerking met TU Delft Alumni het idee om in de praktijk. Bryan bouwde een betrouwbaar systeem dat ook bij weinig wind energie kon opwekken. Drie succesvolle pilots – in samenwerking met onder andere Defensie – en 9 ontwikkelde versies later is de Delftse startup klaar voor de volgende fase: het op de markt brengen van het eerste mobile airborne windsysteem (AWES). Om de droom van Wubbo en Henk te realiseren is Johannes Peschel, CEO en co-founder van Kitepower een pan-Europese crowdfunding gestart. Inmiddels zijn er 337 investeerders ingestapt en is ruim €400.000 opgehaald van de benodigde €700.00.

Founding fathers

De tocht naar de toekomst van windenergie begon in 1993 toen de Nederlandse astronaut Wubbo Ockels startte met zijn onderzoek naar energie opwekken met vliegers. Aan de TU Delft heeft hij samen met studenten jarenlang aan deze innovatie gewerkt. De potentie was al snel duidelijk, maar het verwezenlijken bleek lastiger dan gedacht. In 2007 was de eerste werkende kite (20kw) een feit en werd de potentie van het idee duidelijk. Twee jaar na het overlijden van Ockels in 2014 werd Kitepower opgericht door co-founders Johannes Peschel, CEO Kitepower en Roland Schmehl, Associate Professor Delft Universiteit van technologie. Het bedrijf zette Ockels prototype om in een kite die 100 kW produceert, genoeg om 150 huishoudens te voorzien van energie. In de komende jaren willen ze uitbreiden naar kites van 200, 300 en 500 kW.

Goeroe van de windenergie: Henk Hutting

Mede dankzij Wubbo Ockels kreeg de Nederlandse Willy Wortel van de windenergie, Henk Hutting, te horen over Kitepower. Henk was een bekende naam in de wereld van duurzame energie en zag meteen potentie in deze duurzame vorm van energie opwekking. Zodoende werd Hutting werkzaam als adviseur bij Kitepower. Mede door de adviezen van Hutting is Kitepower gegroeid tot de positie waar ze nu staan. Johannes Peschel, CEO Kitepower geeft aan:

“Huttings vertrouwen en advies waren een enorme motivatie boost voor het team. Er is een gemeenschappelijke moraal gecreëerd om de wereld duurzamer te maken met het gebruik van vliegers. Henk werd onze meester in volharding en doorzettingsvermogen. Henk was een van onze grootste supporters – onze eigen persoonlijke Churchill. Wij zetten met het team de erfenis van Henk en Wubbo voort en brengen hun droom om energie op te wekken door middel van vliegers in praktijk. Hiermee streven we naar een energieneutrale wereld.” Aldus Peschel

Van kitesurfer tot wereldverbeteraar

Toch moest Kitepower nog een aantal uitdagingen overwinnen. Een grote stap daarin was het aannemen van kitedesigner Bryan van Ostheim, zegt CEO Johannes Peschel: “Zonder Bryan waren we nooit zover gekomen. De succesratio was een combinatie van inspanningen, simulatie FSI, CFD, samen met de nieuwste kennis en de praktijkervaringen van kitedesigners Pepijn Smit, Roland Verheul en Bryan van Ostheim. Bryan was al acht jaar bezig met het ontwikkelen van kites die te gebruiken waren bij weinig wind; een probleem waar wij bij Kitepower ook vaak tegenaan liepen.” Door de expertise van Bryan zijn de kites een stuk efficiënter geworden. Ook voor Bryan was de overstap naar Kitepower een droom die uitkwam.

“Het combineren van mijn passie voor kitesurfen en tegelijkertijd meehelpen aan het verduurzamen van de wereld is een droom die uitkomt. Er wordt geluisterd naar de kennis die ik vanuit mijn hobby heb kunnen vergaren. Dat maakt mij ontzettend trots. Mijn input wordt gewaardeerd en daardoor heb ik het gevoel echt bij te kunnen dragen.” Aldus Bryan van Ostheim