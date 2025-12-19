Achmea is trots om te melden dat Babs Dijkshoorn, directeur Sustainability bij Achmea, per 1 januari 2026 is benoemd tot lid van de Board van het Principles for Sustainable Insurance (PSI) programma van de Verenigde Naties. Dit is een onderdeel van het UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). De Principles for Sustainable Insurance vormen een wereldwijd kader voor de verzekeringssector om risico’s en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur te herkennen en aan te pakken.

Een duurzame en inclusieve economie

Het UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) brengt een wereldwijd netwerk van meer dan 500 banken, verzekeraars en investeerders samen. UNEP FI helpt financiële instellingen om hun beleid en investeringen af te stemmen op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Zo draagt UNEP FI bij aan het realiseren van een duurzame en inclusieve wereld. Al meer dan dertig jaar verbindt deze organisatie de Verenigde Naties met financiële instellingen wereldwijd, zodat zij samen kunnen werken aan een duurzame en inclusieve economie.

Een wereld die elke dag gezonder, veiliger, groener en socialer is

Achmea staat voor een wereld die elke dag iets gezonder, veiliger, groener en socialer is. De benoeming van Babs Dijkshoorn benadrukt die inzet op Duurzaam Samen Leven en vergroot de positieve impact ervan. Door actief deel te nemen aan UNEP FI en haar netwerk draagt Achmea bij aan kennisdeling, internationale samenwerking en het verder ontwikkelen van duurzame standaarden binnen de financiële sector.

Babs Dijkshoorn, directeur Sustainability bij Achmea: “Mijn benoeming bij UNEP FI helpt Achmea om internationale kennis en samenwerking te vertalen naar tastbare impact in Nederland. En andersom, we kunnen onze kennis en ervaring internationaal delen met andere verzekeraars en financiële instellingen. Door actief mee te bouwen aan internationale standaarden en de toepassing ervan versnellen we de transitie naar een inclusieve, duurzame economie in Nederland en wereldwijd.

Profiel Babs Dijkshoorn

Babs Dijkshoorn (1971) is sinds september 2022 directeur Sustainability bij Achmea. Daarvoor is ze bijna twaalf jaar Head of Sustainability geweest bij NN Group en weer daarvoor heeft ze zo’n twaalf jaar gewerkt bij Fortis en ABN AMRO. Ze heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht.

Duurzaamheid is onderdeel van de strategie van Achmea

Duurzaamheid is onderdeel van de Achmea-strategie. Achmea richt zich daarbij op drie gebieden die bijdragen aan een duurzame economie en samenleving: klimaat en natuur, gezondheid en sociaal welzijn, en financiële weerbaarheid.