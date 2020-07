Marmoleum geeft kleur aan duurzaam gerenoveerd PLEM-gebouw Maastricht met bollenvelden en weilanden

Het PLEM (Provinciale Limburgse Elektriciteit Maatschappij) gebouw in Maastricht, een markant gebouw uit de jaren zestig dat tot gemeentelijk monument is verklaard, heeft een nieuwe bestemming. Het gebouw dat al enige jaren leeg stond en zwaar verwaarloosd was, wordt het nieuwe AZC van Maastricht. Daarvoor is het wel grondig gerenoveerd en verduurzaamd: op zo’n manier dat het gebouw later met kleine ingrepen een andere bestemming kan krijgen. Het architectuur- en interieurbureau BUROBEB koos voor Marmoleum-vloeren van Forbo Flooring vanwege de fraaie kleuren, het duurzame karakter, de hygiënische eigenschappen en het gemakkelijke onderhoud.

De bewoners van het AZC Maastricht worden deels gehuisvest in het PLEM-gebouw en deels in de nieuwe ‘hofwoningen’ die op de voormalige parkeerplaats zijn gebouwd door BAM Bouw & Vastgoed (ook verantwoordelijk voor de renovatie). Het totale complex biedt plaats aan ruim 600 asielzoekers. Het kleurrijke interieur – geïnspireerd op typisch Nederlands landschap met slootjes, weilanden en bollenvelden – werd ontworpen door BUROBEB.

Interieurontwerp

“Het ontwerp voor het interieur heeft een affiniteit met de principes van het Nieuwe Bouwen en is tevens gebaseerd op de nieuwe functie van het gebouw en haar nieuwe bewoners”, aldus Chris Boot van BUROBEB. De plattegronden van de verdiepingen in het langgerekte gebouw met de appartementen en de vele kamers refereren aan het Nederlandse cultuurlandschap. Weilanden, sloten en kleurige bollenvelden wisselen elkaar af in een strakke orthogonale structuur. Deze inspiratie is driedimensionaal verwerkt in een kleurenschema voor vloeren en wanden. Het toegepaste frisse kleurpallet levert voor de bewoners en het personeel van het COA een prettig leefklimaat op. Van deze uitbundige kleurencompositie is overdag in het gevelbeeld niets te zien, maar als ’s avonds de lichten in de kamers aan gaan, presenteren de verschillende wooneenheden zich met elk een eigen kleur.

Vloerafwerking

BUROBEB zocht naar een milieuvriendelijke en duurzame vloerafwerking met een uitstraling die past bij het moderne, monumentale PLEM-gebouw. Boot: ‘’De grote vlakken van vloeren en wanden gaan een relatie met elkaar aan in kleur, maar ook in een strak en glad afwerkingsniveau. Het moest een hygiënische vloer zijn en vanwege het intensieve gebruik ook een vloer die makkelijk schoon te maken is.’’ Een ander belangrijk aspect voor de vloerkeuze was een groot kleurenspectrum met de heldere kleuren die op het wensenlijstje stonden, in relatie met de kleuren voor de wanden. Zo kwam BUROBEB uit bij het CO2-neutraal geproduceerde Marmoleum Concrete van Forbo Flooring. De massief marmeren ontwerpen van Concrete onderscheiden zich van de klassieke Marmoleum-vloer met een subtiele steenachtige structuur. Boot: ‘’Het kleurenpalet is neutraal met warme en koele tinten beton en de zes felle kleuren passen perfect in ons kleurenconcept.’’

Elk appartement heeft een eigen kleur voor vloer en wand. Er zijn zes verschillende appartementen qua kleur die over de verdiepingen zijn uitgestrooid. De voordeur heeft dezelfde kleur als het appartement, hierdoor zijn in de lange gangen geen anonieme voordeuren meer en weet de nieuwe bewoner snel waar hij of zij woont. De vloer van de woonkeuken en de gang naar de slaapkamers zijn gedaan in een felle kleur. De vloeren in alle slaapkamers zijn neutraal. Boot: ‘’Op de begane grond hebben we ook gekozen voor een neutrale kleur.’’ De leslokalen zijn blauw dat doorloopt in de wand.

Hofwoningen

De vijf woonblokken met 38 wooneenheden zijn in stedenbouwkundige samenhang met het PLEM-gebouw in carré-vorm ontworpen. Hierdoor ontstaat een hof waar zoveel mogelijk bestaande bomen behouden zijn gebleven. Dit intieme groene hof geeft ruimte aan de bewoners om rond te slenteren, te zitten onder de bomen en kinderen te laten spelen in het speeltuintje.

Er is gekozen voor een duurzaam indelingsontwerp, zodat deze woningen later met een kleine ingreep geschikt kunnen worden gemaakt voor individuele bewoning of voor gezinnen. En in de verre toekomst kunnen zij aangepast worden voor sociale woningbouw of studentenhuisvesting. Ook deze woningen hebben elk een eigen kleur voor vloer en wand.

Foto credits: Michael van Oosten.