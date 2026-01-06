Precies één jaar nadat de populaire SEPP-subsidieregeling voor (tweedehands) elektrische auto’s is afgelopen, maakt Marktplaats de balans op. Uit onderzoek blijkt dat elektrische occasions zonder financiële prikkel minder snel verkocht worden. Om kopers een duwtje te geven komt Marktplaats met een tijdelijke stimuleringsregeling waarbij kopers van een elektrische occasion via een autobedrijf op Marktplaats €1.000 korting krijgen. Het platform stelt vanaf vandaag €100.000 beschikbaar.

Vraag naar tweedehands EV’s daalde afgelopen jaar

Sinds begin 2025 staan tweedehands elektrische auto’s gemiddeld ruim 27 procent langer te koop op Marktplaats. Waar benzineauto’s gemiddeld 65 dagen wachten op een koper, is dat bij elektrische modellen 83 dagen. Afhankelijk van tijd en regio zijn deze verschillen soms nog groter. In Limburg ligt het aantal dagen namelijk op 104 dagen voor elektrische auto’s. De oorzaak ligt volgens Marktplaats niet bij het aanbod – dat groeit – maar bij de prijs.

“De interesse blijft groot, maar het prijsverschil met benzineauto’s is nog steeds aanzienlijk,” aldus Alexander Prinssen, Chief Sales Officer Automotive bij Marktplaats. “Met onze actie willen we consumenten én autobedrijven helpen om de overstap aantrekkelijker te maken.”

Onderzoek: financiële prikkel werkt

Uit recent onderzoek van Marktplaats blijkt namelijk dat prijs een doorslaggevende factor is bij de overstap naar elektrisch rijden. Door het wegvallen van de SEPP-subsidie begin 2025 is meer dan een op de drie Nederlanders (38%) minder geneigd om (weer) een elektrische auto aan te schaffen. Ook stelt een kwart (27%) de aankoop van een EV nog uit omdat de subsidie gestopt is.Tegelijkertijd zegt 37% wél dat ze de overstap naar elektrisch rijden eerder zouden overwegen als er weer een vergelijkbare korting of stimuleringsregeling beschikbaar is.

“Uit ons onderzoek blijkt dat veel mensen wel willen overstappen op elektrisch, maar dat het prijskaartje hen nu tegenhoudt,” zegt Prinssen. “We zien dat een financiële prikkel helpt om die stap kleiner te maken. Met onze actie kunnen we de groeiende kloof tussen aanbod en vraag op de markt voor EV’s weer verkleinen, en duurzaam rijden weer voor een breder publiek toegankelijker maken.

Over de actie



De campagne start op 6 januari 2026 om 10:00 uur en loopt zolang het budget van €100.000 beschikbaar is. De korting van €1.000 geldt voor de aanschaf van een elektrische occasion via een autobedrijf op Marktplaats. Meer informatie en de actuele status van het budget zijn te vinden op de website van Marktplaats.