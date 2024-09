Met trots kondigt Marie-Stella-Maris aan dat zij een officieel B Corp gecertificeerd bedrijf is geworden. Deze certificering erkent bedrijven die de hoogste normen van sociale en milieuprestaties, verantwoordelijkheid en transparantie handhaven. Voor Marie-Stella-Maris, een merk dat gewijd is aan het bieden van schoon drinkwater aan mensen wereldwijd, is deze erkenning een bevestiging van hun toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Meer dan een luxe merk

Marie-Stella-Maris is altijd meer geweest dan alleen een luxe lifestyle merk. Sinds de oprichting in 2011, is het hun missie om toegang tot schoon drinkwater voor iedereen mogelijk te maken. Met elke verkochte fles mineraalwater, natuurlijk verzorgingsproduct of luxe huisparfum, draagt Marie-Stella-Maris bij aan waterprojecten over de hele wereld. Tot op heden wisten zij meer dan 2,5 miljoen euro te doneren waarmee steevast 100.000+ mensen worden voorzien van schoon drinkwater.

Duurzaamheid in elk detail

Wat Marie-Stella-Maris naast hun minimalistische design en signature geuren onderscheidt, is hun toewijding aan duurzaamheid in elk detail. Van de keuze voor refillable verpakkingen tot het minimaliseren van hun ecologische voetafdruk in de productieketen. Alles wordt met zorg en aandacht aangepakt en de volledige productie wordt gedraaid in Nederland zelf. Hun assortiment huidverzorgingsproducten, met minimaal 96% natuurlijke ingrediënten en luxe geuren, weerspiegelt deze waarden en biedt consumenten de mogelijkheid om bewuste keuzes te maken zonder in te leveren op kwaliteit of luxe.

Samenwerken voor een betere wereld

Als B Corp gecertificeerd bedrijf sluit Marie-Stella-Maris zich aan bij een groeiende gemeenschap van bedrijven zoals Stoov, The Good Roll, Yumeko en Naïf, die allemaal streven naar een positieve impact op de wereld. Deze bedrijven vormen een beweging die gelooft dat zakendoen draait om meer dan winst alleen; het gaat om het creëren van waarde voor alle belanghebbenden – van werknemers en leveranciers tot gemeenschappen en de planeet.

Kijken naar de toekomst

De B Corp certificering is slechts een stap op de voortdurende reis van Marie-Stella-Maris. Om gecertificeerd te worden, moet een bedrijf minimaal 80 van de 200 punten behalen. De gemiddelde score van een B Corp-gecertificeerd bedrijf ligt op 83.7 punten.

De score van 95 punten is een geweldige bevestiging voor Marie-Stella-Maris van hun inzet voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijk. Micha Medendorp, CEO: ‘Met een eerste score van 95 punten zijn we goed op weg, maar we kunnen en hebben de ambitie om verder te verbeteren. Ook in samenwerking met onze partners in de keten zoeken we naar mogelijkheden om bijv. socialer te sourcen, onze CO2 footprint te verlagen en met nieuwe, betere refill oplossingen te komen. We merken ook dat we consumenten goed mee krijgen om hun gedrag iets aan te passen met bijv. onze ‘happy hour at the refill bar’ op woensdagmiddag waar men tegen gereduceerd tarief hun lege verpakking kan bijvullen. We zetten vol in op ons motto ‘ENJOY.REFILL.CONTRIBUTE’ om komend jaar weer tot een verbeterde score te komen.’