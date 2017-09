Maria van der Heijden en Bernice Notenboom nieuwe ambassadeurs Nacht van de Nacht

Dit jaar zetten maar liefst 11 bekende Nederlanders zich in voor de Nacht van de Nacht. In de campagne van de Natuur en Milieufederaties worden bedrijven en gemeenten opgeroepen spaarzamer en slimmer met verlichting om te gaan. Tijdens de Nacht van de Nacht, die dit jaar op 28 oktober valt doven bedrijven en gemeenten reclameverlichting en aanlichting van gebouwen en worden er honderden evenementen in het duister georganiseerd. Afgelopen jaar bezochten 45.000 mensen de ruim 470 evenementen om te genieten van de duisternis. Naast Vincent Bijlo, Andre Kuipers, Anita Witzier, Govert Schilling en natuurfotograaf Johan van de Wielen sluiten dit jaar Maria van der Heijden (directeur van MVO Nederland) en klimaatjournaliste Bernice Notenboom aan als nieuwe ambassadeurs in de Nacht van de Nacht campagne. Beiden geven meteen invulling aan het ambassadeurschap.

Van der Heijden roept in een film haar achterban van ruim 2500 bedrijven op mee te doen met de Nacht van de Nacht en Bernice Notenboom organiseert tijdens de Nacht van de Nacht een lezing ‘expeditie poolnacht’ in congrescentrum Antropia, Driebergen.



Veel verlichting in Nederland

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Vanuit de ruimte gezien licht Europa enorm op en binnen Europa zijn België en Nederland het meest verlicht. Door spaarzamer en slimmer te verlichten kan veel geld en energie bespaard worden. Veel reclameverlichting blijft de hele nacht branden en parkeerplaatsen en wegen hoeven niet de hele nacht verlicht te worden als er nauwelijks iemand gebruik van maakt. Ook heeft voldoende duisternis een positief effect op de gezondheid en afweersysteem van mens en dier. Melatonine, een hormoon dat in het donker wordt aangemaakt versterkt ons afweersysteem en heeft een remmend effect op het ontstaan van kanker.

Oproep

De Natuur en Milieufederaties hebben afgelopen weken alle grote bedrijven in Nederland aanbevelingen gestuurd voor duurzaam verlichten en hen opgeroepen om mee te doen met Nacht van de Nacht. Bedrijven en gemeenten kunnen zich aanmelden op http://www.nachtvandenacht.nl/licht-uit-bij/