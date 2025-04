Margaret Versteden-van Duijn wordt per 1 september 2025 CEO van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. Zij volgt Marit van Egmond op, die per 1 mei het bedrijf verlaat. Margaret is op dit moment CEO van bol.

Met Margaret kiest Albert Heijn voor een leider die niet alleen beschikt over ruime retailervaring en technologische visie, maar ook goed begrijpt wat er leeft in de samenleving. Ze is een purpose-gedreven leider, iemand die gelooft dat innovatie pas echt telt als het iets betekent voor mensen.

Claude Sarrailh, CEO Ahold Delhaize Europe & Indonesia: “Wij zijn verheugd dat Margaret haar brede retailervaring meebrengt naar Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. Margaret heeft bol succesvol getransformeerd van een online winkel naar hét toonaangevende online retailplatform van de Benelux. Haar vermogen om innovatie, groei en klantgerichte oplossingen te stimuleren, sluit goed aan bij de behoeften van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. Ze is een leider met een sterke focus op inclusiviteit en duurzaamheid. De missie van Albert Heijn ‘Samen beter eten bereikbaar te maken. Voor iedereen.’, past haar als een jas.”

Een leider met stevige wortels én wereldblik

Margaret is opgegroeid op een boerderij in Australië. Daar leerde ze al vroeg wat hard werken is, en hoe belangrijk samenwerking in de keten is – van land tot klant. Die ervaring bepaalt tot op de dag van vandaag haar visie op leiderschap. Na internationale rollen bij Bain & Company, Nike en Boston Consulting Group begon Margaret tien jaar geleden bij bol, waar ze onder andere CMO, CCO en Chief Platform Officer was. Sinds 2021 is ze CEO van bol, en speelt in die hoedanigheid een sleutelrol in de digitale en strategische transformatie van het bedrijf.

Ze heeft zowel de Australische als Nederlandse nationaliteit, en woonde en werkte wereldwijd – van Maleisië tot Duitsland, Frankrijk en Centraal- en Oost-Europa. Margaret is afgestudeerd in Business Systems (Business & IT) aan Monash University en behaalde een MBA aan INSEAD.

Samen vooruit

Margaret staat bekend om haar nieuwsgierigheid, scherpe strategische inzicht en het vermogen om mensen te verbinden. Ze gelooft in gelijke kansen, in de kracht van diverse teams en in bedrijven die verantwoordelijkheid nemen voor hun rol in de samenleving. Naast haar werk haalt ze ook veel inspiratie uit haar gezin.

Margaret Versteden-van Duijn over haar benoeming: “Albert Heijn, Etos en Gall & Gall zijn iconische merken, diepgeworteld in de samenleving. Het is een eer om daar straks onderdeel van te mogen zijn. Om samen te werken met collega’s, ondernemers, partners en leveranciers. Om op die manier een positieve impact te maken in het leven van onze collega’s, onze klanten en de samenleving. Als gecertificeerde B corp organisatie kunnen we met dit bedrijf krachtige stappen vooruit zetten; samen bouwen aan een samenleving die gezonder, socialer en duurzamer is. Ik kijk ernaar uit om nieuwe kansen te creëren in Nederland en België, natuurlijk met een rijke traditie als basis.”