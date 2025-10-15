Tijdens de Dutch PR Awards 2025 van Marketing Report Nederland & België won Marcommit de prijs voor PR Bureau van het Jaar. Met de case voor Conclusion over de ‘vergeten IT footprint’ pakte Marcommit ook de gouden Tech-prijs. De uitreiking van de Dutch PR Awards 2025 vond plaats tijdens een feestelijk avondprogramma op dinsdag 14 oktober in de Stadsschouwburg in Haarlem.

De Jury: Met De vergeten footprint pakt Marcommit een onderbelicht thema slim aan: sterke thought leadership die IT en duurzaamheid overtuigend verbindt. Op een bescheiden budget; met veel vakmanschap en handwerk; werden opvallende resultaten behaald. Het bureau voegde waarde toe in zowel strategie als uitvoering en claimde een eigen plek in een druk debat. Knap gedaan!

De case

IT en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch spreken de verantwoordelijken binnen organisaties vaak letterlijk en figuurlijk een andere taal. Terwijl de ene afdeling oplossingen zoekt, mist de andere inzicht en vice versa. Conclusion herkende deze disconnectie en wilde het maatschappelijke gesprek over de impact én de kansen van IT in de duurzaamheidstransformatie op gang brengen.

Marcommit kreeg de opdracht om dit complexe, inhoudelijke thema toegankelijk en actueel te maken voor een breed, zakelijk publiek (van beslissers tot beleidsmakers). De briefing was helder: positioneer Conclusion als verbinder én expert binnen dit maatschappelijk relevante vraagstuk en zet het merk neer als thought leader op het snijvlak van IT en duurzaamheid.

Beeld: de vermelding van het campagne persbericht op Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen