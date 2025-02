Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit (RSM) start met een Online Master in Sustainability Management. Het nieuwe programma van 24-maanden stelt studenten in staat om de theoretische basisprincipes van duurzaamheidsmanagement te bestuderen aan een toonaangevende businessschool en deze theorieën toe te passen om praktische problemen op te lossen. Het programma is volledig online en overal ter wereld te volgen. De online master is nu open voor aanmeldingen na accreditatie door de Nederlandse-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De eerste lichting begint in september 2025.

Dit nieuwe online programma is bedoeld om de overgang naar een meer duurzame economie via managementeducatie te versnellen. Het doel is het creëren van een nieuwe generatie inspirerende leiders die kunnen omgaan met de verantwoordelijkheden van ondernemingen in tijden van mondiale economische, sociale en milieu-uitdagingen.

Universitair hoofddocent Emilio Marti van de afdeling Business-Society Management bij RSM is de academisch directeur van het programma. De technieken en vaardigheden die worden onderwezen, zijn gebaseerd op recent onderzoek. Prof. Marti legt bijvoorbeeld uit hoe organisaties kunnen vaststellen of ze effectief duurzaamheidsmaatregelen kunnen implementeren.

Trage voortgang aanpakken

“In recente jaren,” zegt Prof. Marti, “hebben vele bedrijven een reeks aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) activiteiten geïmplementeerd: ze investeren in MVO, stellen speciale teams aan en produceren jaarlijkse MVO-rapporten. Toch gaat de transitie naar een meer duurzame economie pijnlijk langzaam. Waarom blijft de vooruitgang achter, zelfs wanneer zoveel organisaties beweren een positieve impact te willen maken op milieu en samenleving?

“Een gangbare verklaring is greenwashing – bedrijven die oppervlakkige MVO-inspanningen gebruiken om duurzaam te lijken zonder substantiële veranderingen aan te brengen,” legt hij uit. “Zeker, greenwashing is deel van het probleem. Maar het vertelt niet het hele verhaal. Sommige bedrijven hebben oprecht goede bedoelingen maar slagen er niet in betekenisvolle milieu- en maatschappelijke resultaten te behalen. Het probleem is niet altijd een gebrek aan goede intenties – het kan zijn dat bedrijven MVO verkeerd implementeren.”

In een blog voor RSM Discovery over zijn bevindingen verwijst Prof. Marti naar onderzoek waarbij hij en zijn co-auteurs een cruciaal verschil identificeerden tussen de succesvolle en minder succesvolle MVO-pogingen van vier multinationale bedrijven, en stelde twee belangrijke manieren voor waarop bedrijven dit kunnen bevorderen. Hij vatte samen: “Het vermogen van een bedrijf om te experimenteren met MVO geeft vaak aan of het de milieu- en sociale impact zal kunnen leveren die het beweert te willen creëren.”ther it will be able to deliver the environmental and social impact it purports to create.”

De open access paper van de onderzoekers is ook geïnterpreteerd als een praktijksamenvatting gepubliceerd op HBR.org en in een korte video:

Inzichten uit onderzoek

Met behulp van online en hybride leren en live sessies zullen dit soort onderzoeksinzichten worden onderwezen in de nieuwe online MSc. Van studenten wordt verwacht dat zij ongeveer 18 uur per week besteden tijdens de colleges.