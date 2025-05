MAN Truck & Bus is de eerste grote Europese fabrikant die een volledig elektrische touringcar lanceert: de Lion’s Coach E. Na het succes van de Lion’s City E-serie voor stads- en streekvervoer, met meer dan 2.500 verkochte eBussen sinds 2019, richt MAN zich nu vroegtijdig op de elektrificatie van touringcarvervoer. MAN gebruikt hiervoor de beproefde aandrijftechniek van de succesvolle eTruck-serie en innovatieve NMC-accupakketten, die in serie worden geproduceerd in de fabriek in Neurenberg. De Lion’s Coach E heeft een energiecapaciteit van 356 tot 534 kWh en een actieradius tot 650 kilometer. Dankzij een slim ontwerpconcept is de luchtweerstandscoëfficiënt (Cd-waarde) teruggebracht tot 0,31, vergelijkbaar met die van compacte SUV’s.

Europa’s eerste eCoach biedt ook volop ruimte: 61+1+1 personen reizen comfortabel, zonder concessies aan bagageruimte ten opzichte van de dieselvariant. De Lion’s Coach E maakt zijn debuut op “Busworld Europe” in Brussel in oktober 2025. De serieproductie start in 2026. “Onze eCoach markeert het begin van een nieuw tijdperk van emissievrij en geluidsarm reizen waar veel klanten op hebben gewacht. We zijn trots dat we hierin vooroplopen en zo’n dynamische en innovatieve touringcar op de weg brengen,” aldus Barbaros Oktay, hoofd Bus bij MAN Truck & Bus.

MAN eCoach sluit aan bij consequente zero-emissie strategie

MAN werkt samen met klanten aan duurzame mobiliteit en volgt een duidelijke zero-emissie strategie. Al zes jaar rijdt MAN succesvol met de Lion’s City E-serie voor stads- en streekvervoer. Alleen al in het eerste kwartaal van 2025 werden 283 elektrische bussen verkocht, meer dan 50% van de stadsbussen die MAN in Europa leverde. Daarom richt MAN zich nu ook op de elektrificatie van touringcars. De MAN Lion’s Coach E voldoet aan zowel maatschappelijke klimaatdoelstellingen als aan de wensen van klanten voor duurzaam reizen.

De serieproductie start in 2026 in de MAN-fabriek in Ankara, die recentelijk is omgebouwd voor eMobiliteit. “De heroriëntatie van de locatie in Ankara is een belangrijk onderdeel van MAN’s transformatie naar aanbieder van duurzame transportoplossingen,” benadrukt Oktay. Voorafgaand aan de serieproductie gaat volgend jaar een ‘early fleet’ naar geselecteerde voorlopers in de Europese kernmarkten.

Breed toepassingsgebied: van shuttlediensten tot stadsritten

In de eerste fase van voertuigontwikkeling en openbare laadinfrastructuur richt de MAN Lion’s Coach E zich op korte en middellange afstanden tot 650 kilometer. Dit omvat shuttlediensten, werkvervoer en stadsritten. “De eCoach biedt ook kansen voor touringcarbedrijven om nieuwe doelgroepen aan te spreken voor wie duurzaamheid een belangrijke factor is bij reisplanning,” zegt Heinz Kiess, Hoofd Productmarketing Bus. Met een CCS-laadcapaciteit tot 375 kW en rekening houdend met de wettelijke rij- en rusttijden van chauffeurs, is een gebruiksprofiel vergelijkbaar met dieselbussen nu al mogelijk. Met de ontwikkeling van megawatt-laadinfrastructuur (Megawatt Charging System, MCS, tot 750 kW) zal het toepassingsgebied van elektrische touringcars in de toekomst ook voor langeafstandsvervoer verder groeien.

Bewezen voertuigconcept en dynamisch design

De basis van de eCoach is de beproefde Lion’s Coach, geïntroduceerd in 2017. In eerste instantie komt de eCoach uit als 13,9 meter lange, compacte drieasser met een maximaal technisch toegestaan totaalgewicht van 27,3 ton. Tot 62 passagiers reizen comfortabel met minimaal 11 tot maximaal 13 kubieke meter bagageruimte, zonder beperkingen. Na de elektrische Lion’s Coach 14 E introduceert MAN stapsgewijs meer modellen in het touringcarsegment richting het einde van het decennium.

De MAN eCoach is direct herkenbaar als innovatief voertuig. Het baanbrekende “Smart Flow Design” zet nieuwe maatstaven. De Lion’s Coach E combineert een slim ontwerp met optimale aerodynamica en innovatieve details. Het MAN-designteam heeft de luchtweerstandscoëfficiënt (Cd-waarde), cruciaal voor touringcars, verlaagd van 0,34 naar 0,31 – een indrukwekkende waarde die ook de actieradius positief beïnvloedt. Ook het interieur is ultramodern. Het innovatieve digitale dashboard met het intuïtieve MAN SmartSelect bedieningsconcept sluit naadloos aan bij de Lion’s Coach E. De volledige focus op de bestuurder en uitgebreide assistentiesystemen zorgen voor meer comfort en veiligheid.