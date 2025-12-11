De Foodvalley Award, na tien jaar afwezigheid opnieuw geïntroduceerd, is vandaag uitgereikt aan MaGie Creations tijdens het Foodvalley Partner Event. Met de Award bekroont Foodvalley partners, klein en groot, van pionierende boeren en ondernemers tot vooruitstrevende familiebedrijven die durven te leiden met visie, lef, daadkracht en samenwerking. Een belichaming van Foodvalley’s praktische aanpak, die de voedseltransitie versnelt.

Een terugkeer van betekenis

De Foodvalley Award werd in 2005 geïntroduceerd en groeide in rap tempo uit tot een van de meest gewilde erkenningen voor innovaties die de toekomst van ons voedsel vormgeven. Meer dan tien jaar lang vierde de Award organisaties die durfden te leiden met visie en baanbrekende innovaties introduceerden.

In 2016 volgde een pauze, maar de innovatie ging door. Aan de vooravond van 2026, tien jaar na de laatste editie, is de behoefte aan oplossingen die een veerkrachtiger, gezonder en eerlijker voedselsysteem vormgeven groter dan ooit. Die oplossingen verdienen een podium: aanmoediging, zichtbaarheid en aandacht. De vernieuwde Foodvalley Award helpt innovators groeien, hun impact vergroten en veelbelovende oplossingen opschalen.

Vier finalisten, één winnaar

Uit 12 genomineerde bedrijven selecteerde het Leadership Team van Foodvalley vier finalisten, één per Foodvalley Community: Innergy, Farm Dairy, MaGie Creations en S&dB. Tijdens het Partner Event pitchten zij hun innovatie en visie voor ruim 250 aanwezigen uit een brede dwarsdoorsnede van ons ecosysteem. Zij brachten vervolgens hun stem uit, op basis van vijf selectiecriteria: strategische visie, schaalpotentie, samenwerkende impact, bewezen socialeen milieuresultaten, en leiderschap gedreven door waarden. Na het tellen van de stemmen werd MaGie Creations verkozen tot winnaar van de Foodvalley Award 2025.

Een symbool van gezamenlijke impact

De vernieuwde Award is een kunstwerk dat het collectieve karakter van Foodvalley verbeeldt. Het ontwerp is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse kunstenaar Jasper Udink ten Cate en staat symbool voor de vele partijen die, ieder vanuit hun eigen kracht, bijdragen aan systeemverandering in voedsel.

“De herintroductie van deze Award benadrukt dat innovatie pas betekenis krijgt wanneer deze daadwerkelijk landt in de praktijk,” aldus Marjolein Brasz, CEO van Foodvalley. “De winnaar van dit jaar laat zien hoe samenwerking, lef en doorzettingsvermogen direct kunnen leiden tot opschaling en bijdragen aan een gezond en duurzaam voedselsysteem.”

Over Foodvalley

Foodvalley is een onafhankelijke non-profitorganisatie die samen met meer dan 500 partners in binnen- en buitenland werkt aan een toekomstbestendig, eerlijk en duurzaam voedselsysteem. Binnen de communities rond de innovatiethema’s eiwittransitie, voedng & gezondheid, en circulaire agrifood ontstaan initiatieven die marktdrempels zichtbaar maken en actief helpen wegnemen. In deze communities werken boeren, producenten, retailers, investeerders en beleidsmakers samen aan concrete oplossingen.