Op 27 maart jl. vierde A.P. Moller – Maersk de doop van het dual-fuel methanolschip “Adrian Mærsk” op haar APM Terminals Maasvlakte II terminal in Rotterdam. Stephanie Pullings Hart, Executive Vice President en Chief Operations Officer (COO) bij Nestlé, is de doopmoeder van het containerschip. Nestlé, een belangrijke klant, vervoert 100% van haar Maersk zeevracht onder het ECO Delivery Ocean product, dat gebruikmaakt van alternatieve brandstoffen om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen. Deze alternatieve brandstoffen verminderen de broeikasgasemissies van de Nestlé-lading met meer dan 80% in vergelijking met conventionele fossiele scheepsbrandstoffen en staan ​​voor een aanzienlijke financiële bijdrage van Nestlé, dat ECO Delivery Ocean sinds 2023 gebruikt.

“De dual-fuel schepen tonen aan dat de technologie voor de energietransitie van de scheepvaart er is. Cruciaal zijn nu de beslissingen die de lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) volgende maand in Londen zullen nemen. We hebben dringend regelgeving nodig om de inzet van brandstoffen te ondersteunen die de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen. Tegelijkertijd hebben we ambitieuze klanten zoals Nestlé nodig als onze nauwe partners in de groene transitie van scheepvaart en logistiek, die we zonder hun steun niet zouden kunnen realiseren.” – Karsen Kildahl, Chief Commercial Officer (CCO) bij Maersk

“Bij Nestlé erkennen we klimaatverandering als een van de meest urgente uitdagingen van onze tijd. Als wereldleider in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie zetten we ons in om gedurfde maatregelen te nemen om dit probleem aan te pakken. Door een vermindering van de broeikasgasemissies met 20% te realiseren tegen 2024, vóór onze doelstelling voor 2025, en te streven naar netto nuluitstoot tegen 2050, tonen we onze toewijding aan duurzaamheid. Onze inspanningen op het gebied van groene logistiek, waaronder partnerschappen met Maersk, tonen onze toewijding aan het verminderen van emissies en het bevorderen van een duurzame toekomst.” – Peetmoeder Stephanie Pullings Hart, Executive Vice President en Chief Operations Officer (COO) bij Nestlé.

“Adrian Mærsk” heeft een capaciteit van meer dan 16.000 TEU’s (Twenty-Foot Equivalent Units) en zal de Aziatisch-Mediterrane handelsroute bedienen na haar eerste reis vanuit Rotterdam. Als onderdeel van Maersks nieuwe Oost-West-netwerk zal het schip bijdragen aan Maersks ambitie om een ​​planningsbetrouwbaarheid van meer dan 90% te leveren zodra het nieuwe netwerk volledig is ingevoerd. Maersks hubterminals, zoals APM Terminals Maasvlakte II in Rotterdam, spelen een andere essentiële rol bij het bereiken van dit doel.

Dual-fuelschepen staan ​​centraal in Maersks decarbonisatieplannen. Bio- en e-methanol kunnen de uitstoot van broeikasgassen met 65% tot 90% verminderen ten opzichte van conventionele fossiele brandstoffen, afhankelijk van de grondstof en het productieproces. Maersk zal ook schepen inzetten die op vloeibaar methaan (LPG) varen, met als doel zo snel mogelijk bio- of e-methaan te kunnen gebruiken. Gezien de wereldwijde vraag naar brandstof is een mix van verschillende alternatieve, emissiearme brandstoftechnologieën nodig om de scheepvaart te decarboniseren.