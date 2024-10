Vandaag ondertekenen de Ministeries KGG, IenW en de Provincie Zuid-Holland met Alco Energy Rotterdam (AER) een intentieverklaring ( Expression of Principle s – EoP ), in het kader van het maatwerkbeleid van de Nederlandse overheid, over de verdere verduurzaming van AER. Dit is een eerste stap op weg naar verschillende concrete projecten die in 2030 de CO2-uitstoot van AER met iets meer dan 70% zullen verlagen in vergelijking tot de uitstoot van 2021. AER zal daarmee een belangrijke bijdrage leveren in de overheiddoelstelling om in 2030 een 55% CO2-vermindering te bereiken.

“Wij zijn bijzonder trots dat wij deze intentieverklaring met de Nederlandse overheid kunnen ondertekenen”, aldus Charles-Albert Peers, CEO van de Alcogroup en voorzitter van de Raad van Commissarissen van AER. “Door deze ondertekening maken wij onze inzet duidelijk om onze reputatie van duurzame pioniers waar te maken” vervolgt dhr. Peers.

AER heeft een 30-30-30 verduurzamingsstrategie vastgesteld waardoor het bedrijf tegen 2030 zowel 30% minder energie zal gebruiken, 30% meer hernieuwbare energie zal inzetten en 30% meer biogene CO2 zal opvangen voor hergebruik of ondergrondse opslag.

Als grootste ethanol bio-raffinaderij in Europa is AER in de sector al een voorloper in duurzaamheid. De bio-ethanol die er wordt geproduceerd, heeft een broeikasgasbesparing van rond de 95% vergeleken met de uitstoot van benzine. Daarmee wordt al een forse CO2-uitstoot in de transportsector vermeden.

AER is tevens een belangrijke producent van zeer eiwitrijk en GMO-vrij veevoeder waardoor Nederland minder afhankelijk is van de import van soja-schroot uit Zuid-Amerika.

En tot slot wordt het overgrote deel van de biogene CO2 die het gevolg is van het vergistingsproces van de grondstof (zetmeel) opgevangen en ingezet in de Nederlandse glastuinbouwsector zodat daar minder aardgas hoeft te worden gebruikt en ook deze sector een belangrijke bijdrage kan leveren aan het bereiken van een fossiel-vrije samenleving.

De totale financiële investering om de in de EoP vastgelegde doelstellingen te bereiken wordt geschat op tussen de 150 en 200 miljoen Euro afhankelijk van de projecten die zullen worden ondernomen.