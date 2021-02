Maatschappelijk verantwoord ondernemen met kunst

Steeds meer organisaties houden rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Een belangrijke en noodzakelijke trend. Vaak wordt printen ontmoedigd, afval gescheiden, energie bespaard en duurzame koffie geschonken in recyclebare koffiebekers. Ook steeds meer bedrijfswagens rijden elektrisch. Goede, wezenlijke stappen en volgens Nicholas Ninaber van Eijben, eigenaar van Nic&Mic, is er met MVO ook nog op een heel ander vlak winst te behalen. Namelijk op het gebied van geüpcyclede kunst.

Het bedrijf Nic&Mic uit Boxtel werkt nauw samen met het Keniaanse bedrijf Ocean Sole. De negentig ambachtslieden die bij Ocean Sole in vaste dienst werken, maken unieke, kleurrijke kunstwerken van geüpcyclede materialen. Belangrijkste bestanddeel is het meest gedragen schoeisel ter wereld: de teenslipper. Na gebruik, belanden teenslippers helaas vaak her en der in de natuur. Ook langs de rivieren en op de stranden van Kenia. De werken van Ocean Sole vragen aandacht voor de plastic soep én ruimen deze meteen op. In de metershoge Masterpieces van Ocean Sole worden meer dan 2.000 slippers verwerkt.

Nicholas Ninaber van Eijben: “De kunstwerken van Ocean Sole zijn om meerdere redenen interessant voor organisaties als onderdeel van hun MVO beleid. Masterpieces zijn niet alleen echte eyecatchers, organisaties kunnen er ook een statement mee maken. De kunstwerken bieden aanleiding voor een goed gesprek met medewerkers, klanten en leveranciers over de plastic soep. Dit vergroot het bewustzijn over dit onderwerp. Organisaties die naast Masterpieces ook kleinere replica’s afnemen voor medewerkers en of klanten, kunnen Sole Mate worden. We helpen de organisaties dan om het unieke verhaal achter Ocean Sole actief uit te dragen.”

Toegankelijke, duurzame en sociale kunst dus. Meestal in de vorm van Afrikaanse dieren, zoals giraffen, olifanten en neushoorns. Maatwerk is ook mogelijk. Zo leverde Nic&Mic recent een levensgrote grizzly beer aan De Beer Accountants & Belastingadviseurs, miniatuurversies voor de medewerkers en sleutelhangers voor relaties. Paul van Ierland, partner en registeraccountant: “We gingen verhuizen naar een nieuwe locatie met een ruime entree en wilden daar graag een verrassend kunstwerk hebben. Ik kende de beelden van Nic&Mic al, echte eyecatchers. We geloven in de aanpak van Ocean Sole en zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol. De beer verwijst niet alleen naar onze naam, hij benadrukt ook de kracht die we als bedrijf willen uitstralen en laat zien dat we upcycling ondersteunen.”

Over Nic&Mic

Het Boxtelse bedrijf Nic&Mic – the art of upcycling, vertegenwoordigt het Keniaanse Ocean Sole en het Zuid-Afrikaanse Ashanti Design. Beide bedrijven produceren kwalitatieve en unieke producten van ogenschijnlijk waardeloze materialen en zorgen daarmee voor continuïteit van gedegen werkgelegenheid in deze landen. Naast de consumentenmarkt bedient Nic&Mic met de Masterpieces van Ocean Sole ook de business to business markt in de strijd tegen de plastic soep