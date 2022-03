Sta op voor een groene morgen! Want je steentje bijdragen aan een duurzame toekomst is met de nieuwe Green Motion collectie nog nooit zo makkelijk geweest. Vandaag lanceert M line een nieuwe campagne waarin voetbalinternational Vivianne Miedema de hoofdrol vervult als nieuwe ambassadrice van het merk. De Green Motion matrassen zijn gemaakt van volledig recyclebare materialen, met de kwaliteit en het comfort die je van M line mag verwachten. Ofwel, goede ondersteuning, drukverdeling en ventilatie.

Jaarlijks worden alleen al in Nederland ongeveer anderhalf miljoen matrassen weggegooid. Dat is eeuwig zonde, van de energie maar bovenal van de grondstoffen. Op de Green Motion matrassen van M line kun je met een gerust hart dromen over morgen. Deze collectie is namelijk per definitie ontworpen voor recycling. Dat betekent dat de matrassen in zijn totaliteit dienen als grondstof voor nieuwe matrassen. Geen afval en geen verspilling. Dit gaat dus verder dan reguliere recycling, waar matrasafval elders een nuttige toepassing vindt. Met de Green Motion collectie van M line maken we de grondstoffenketen écht sluitend.

Vivianne Miedema staat op voor groen

Dat een goede nachtrust van uiterst belang is om overdag te kunnen presteren, weet voetbalinternational Vivianne Miedema als geen ander. Onlangs was ze voor de honderdste keer betrokken bij een competitiedoelpunt in de Women’s Super League en kreeg ze tijdelijk een standbeeld vlakbij de Tower Bridge in London. De spits van Arsenal juicht een duurzaam alternatief voor matrassen toe en is blij met haar rol als nieuwe ambassadeur van M line: “We leven allemaal op dezelfde wereld, waarvan er maar één bestaat. Daar moeten we zuinig op zijn. Iedereen draagt de verantwoordelijkheid om de aarde in een gezonde staat door te geven aan volgende generaties. Ik geef daarin graag het goede voorbeeld.”

Pieter-Bas Stehmann, Algemeen Directeur van M line: “Met de lancering van de nieuwe Green Motion matrassen zetten we een belangrijke stap richting een volledig circulaire economie. We zijn dan ook verheugd de Green Motion toe te voegen aan ons assortiment. Een matras van M line is ten allen tijden een duurzame keuze voor je lichaam; Topprestaties komen immers niet vanzelf. Echter met de Green Motion kies je daarnaast ook bewust voor een duurzame toekomst. Elke dag een goede morgen én een groene morgen. Zo makkelijk kun je al slapend dus je steentje bijdragen.”