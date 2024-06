Het Lustrum Congres van TAPP Coalitie van 29 mei was een groot succes. De interesse voor een eerlijke prijs voor vlees en zuivel en het goedkoper maken van gezond en duurzaam voedsel, was groot. Dit bleek uit de circa 120 aanwezigen en de steun die van alle kanten uitgesproken werd.

Foodlog schreef er een groot artikel over. Ook vakblad de Boerderij schreef 5 juni een artikel over een door TAPP Coalitie georganiseerde enquête onder veehouders die op het Lustrum werd gepresenteerd en over de speech van Directeur-Generaal Agro van het ministerie van LNV, die Minister Piet Adema verving. Jeroom Remmers (inleiding en enquête veehouders) liet een paar video’s zien over het beprijzings- en beloningsplan uit 2019 van TAPP Coalitie (2.15 minuten). Verder werd een video gedeeld over het voorstel voor het opnemen van gezondheidskosten in de prijs van vlees (1.34 minuut) enkele wapenfeiten door de jaren heen (4 minuten) en een video over de impact van de EU-voorstellen (55 sec).

Commitment van Ministerie LNV voor beprijzen en belonen bij eiwitransitie, waardering voor TAPP

Jan Willem Beaujean, Directeur-Agri van het Ministerie van LNV gaf in een bevlogen speech volledig commitment aan ‘belonen en beprijzen’ in de eiwittransitie. Hij noemde dit onomkeerbaar en liet weten dat een nieuwe LVVN minister en een nieuw kabinet meegenomen zullen worden hierin. Hij gaf toe dat er in het concept-landbouw akkoord inderdaad een zin stond waarin een consumentenheffing op voedsel genoemd is ter financiering van steun aan boeren (zo’n 600 miljoen euro per jaar voor ecosysteemdienst betalingen). Hij feliciteerde TAPP Coalitie met de behaalde resultaten in de afgelopen vijf jaar.

73 partner organisaties voor TAPP

Toen TAPP Coalitie in 2019 statutair werd opgericht en in November in Nieuwspoort haar debuut maakte, had TAPP Coalitie ruim 20 partner organisaties. Inmiddels is de coalitie gegroeid naar 73 partner organisaties. Samen vertegenwoordigen zij 1,6 miljoen Nederlanders en zo’n 1000 bedrijven via MVO-Nederland. Via Netwerk Grondig, Caring Farmers en BD-boeren krijgen zo’n 1500 boeren ook een stem. Bekende voedsel bedrijven die partner zijn, zijn onder meer Beyond Meat, Vivera, Oatly, Hutten, Vermaat en Kipster. Maar ook diverse jongeren organisaties zijn aangesloten bij TAPP Coalitie, waaronder de Jonge Klimaatbeweging. Ter gelegenheid van het Lustrum Congres besloten cateraar Vermaat en maaltijdverstrekker Ekomenu (die met true pricing werken) partner te worden van TAPP Coalitie.