Hoe geef je als bedrijf je duurzaamheidsbeleid vorm in politiek onrustige tijden? Dat hangt mede af van die politiek, waar we op 22 november als Nederlanders weer keuzes voor gaan maken. Het nieuwe seizoen van de podcast OmniTalks praat je daarover bij met het verkiezingsthema: Duurzaamheidsdenkers. Samen met New Business Radio, spreekt Omnicom PR Group met de mensen die aan de basis staan van het duurzaamheidsbeleid de komende jaren. De Kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks-Pvda), Silvio Erkens (VVD), Harmen Krul (CDA) en Tjeerd de Groot (D66) worden ondervraagd op hun plannen om bedrijven te faciliteren in duurzame veranderingen.

De opzet van de OmniTalks podcast is simpel: authentieke leiders geven aan de hand van drie persoonlijke fragmenten een inkijkje in hun visie en persoonlijke drijfveren. Met deze verkiezingen waarin duurzaamheid een belangrijk thema blijft, is dit vijfde seizoen gericht op het duurzaamheidsbeleid van prominente Kamerleden voor de komende jaren. Wat zijn hun verwachtingen ten aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven? Wat kunnen bedrijven verwachten van de politiek? En welke rol is er weggelegd voor de wetenschap?

Na het luisteren weet je zo niet alleen waar de verschillende partijen met duurzaamheid naartoe willen, en wat elk Kamerlid daarbij persoonlijk drijft, maar misschien nog belangrijker: je weet ook nog beter aan welke duurzaamheidsdenker jij je stem toevertrouwt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

De afleveringen van de podcast ‘OmniTalks: Duurzaamheidsdenkers’, gemaakt in samenwerking met New Business Radio, zijn na de live-uitzending beschikbaar op alle bekende podcastkanalen, zoals SoundCloud, Apple Podcasts en Spotify. Ook voorgaande seizoenen zijn terug te luisteren op deze kanalen, zoals ‘OmniTalks: de Kamerkandidaten’, ‘OmniTalks: bestuurders in de gezondheidszorg’ en ‘OmniTalks: specialisten in de gezondheidszorg’.

Aflevering 1 – Suzanne Kröger – GroenLinks-PvdA

Tweede Kamer, van Sophie en Goldband. Dat nummer draait Suzanne Kröger grijs. De woordvoerder Klimaat en Energie van de gemeenschappelijke fractie GroenLinks-PvdA vindt het een belangrijk nummer omdat ze vreest dat veel mensen hun vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt. Suzanne is er stellig van overtuigd dat draagvlak voor een serieuze klimaataanpak begint bij vertrouwen in de overheid. In aflevering 1 vertelt ze Jacques Bettelheim, directeur public affairs bij Omnicom PR Group, hoe haar partij invulling gaat geven aan de diverse uitdagingen die zij ziet ten aanzien van duurzaamheid.

”We leven in een heel opmerkelijke tijd. Als het gaat om verduurzaming, zijn wetenschappers vandaag de dag radicaler dan politici en de meeste activisten. Alle wetenschappelijke rapporten benadrukken dat er nú actie moet worden ondernomen. Dat laat zien hoe ontzettend urgent de problematiek is.”

Aflevering 2 – Silvio Erkens – VVD

Silvio Erkens haalt in zijn dagelijkse werk inspiratie uit het boek van miljardenondernemer Bill Gates. Geïnspireerd door de visie van Gates, gelooft de geboren Limburger niet in degrowth, maar wel in prijsprikkels die het schone alternatief betaalbaarder maken dan de fossiele brandstof. In aflevering 2 praat Eli Schim van der Loeff, senior publicaffairsadviseur bij Omnicom PR Group, met Silvio over zijn visie en de partijen met wie hij die visie het beste uit kan dragen. Verassing: Silvio ziet ook mogelijkheden om met de PVV een degelijk duurzaamheidsbeleid te vormen.

“Het Nederlands bedrijfsleven krijgt van mij een zes voor hun duurzaamheidsinspanningen. De ambities zijn er en ik zie dat onze bedrijven in de laatste 2,5 jaar hun mindset hebben veranderd: ze willen een stap zetten. Je ziet ironisch genoeg dat de overheid een struikelblok vormt. Bijvoorbeeld door de trage vergunningsverlening. Tegelijkertijd kunnen bedrijven niet alleen maar naar de overheid wijzen; ze hebben ook zelf de verantwoordelijkheid om met oplossingen te komen.”

Aflevering 3 – Harmen Krul- CDA

Harmen Krul is een van de jongste Kamerleden uit de huidige Kamer, hij heeft er alle vertrouwen in dat hij ook in de nieuwe samenstelling terugkeert. Inspiratie haalt hij uit het nummer Our Generation van John Legend en uit de TedTalk Hannah Ritchie die zichzelf en haar leeftijdsgenoten niet wil zien als de laatste generatie, maar als de eerste duurzame generatie. In aflevering 3 praat Jacques Bettelheim met Harmen over de inspanningen van het CDA om aan de verwachtingen van Legend en Ritchie te voldoen.

“De uitspraken van Frans Timmermans dat kernenergie niet nodig is in Nederland passen in dezelfde categorie als hetgeen Mark Rutte in 2006 zei, namelijk dat windmolens op subsidie draaien. Daar heeft Rutte spijt van gekregen, net zoals Timmermans spijt gaat krijgen van zijn kernenergie-uitspraken”.

Aflevering 4 – Tjeerd de Groot – D66

Tjeerd de Groot staat bekend als een van de meest controversiële Kamerleden. Hij gooide de knuppel in het hoenderhok door openlijk te pleiten voor een halvering van de veestapel en kreeg als gevolg daarvan veel kritiek van boeren en collega-Kamerleden. Hoe kijkt hij daar zelf naar? En overweegt hij wel eens te stoppen, bijvoorbeeld toen hij zijn auto vorige week uitgebrand aantrof? Op 20 november om 16:00 hoor je aflevering 4 live op New Business Radio. Eli Schim van der Loeff vraagt Tjeerd naar zijn muziekfragment uit de Mattheus Passion en het verhaal achter de handgeschreven brief die hij in 2001 van beroemd schrijver JJ Voskuil ontving.

‘Op het Malieveld beloofden politici uit de coalitie de boeren dat de veestapel hetzelfde zou blijven. Ironisch genoeg zaten diezelfde mensen later die week op het ministerie te onderhandelen over het eerste stikstofpakket en de krimp van de veestapel. Naar mijn stelling begint vertrouwen bij de politiek op het moment dat je elke boer in de ogen kijkt en zegt: jullie hebben niets verkeerd gedaan maar we gaan het wel ander doen en dit is mijn voorstel”

