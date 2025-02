Loop Biotech, bekend van de paddenstoelendoodskist die de aarde verrijkt, zet voet op Britse bodem. Vanaf vandaag zijn de Loop Living Cocoon™, de Loop ForestBed™ baar en de Loop EarthRise™ urn direct beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk. In samenwerking met lokale distributiepartners als JC Atkinson, kunnen kist, baar of urn op dezelfde dag door het gehele land worden geleverd. Er is een groeiende vraag naar duurzame uitvaartproducten, waarop het Dutch Design van Loop Biotech het perfecte antwoord biedt. De producten zijn goedgekeurd door de Funeral Furnishing Manufacturers’ Association (FFMA) voor (natuur)begraven en cremeren en diverse gerenommeerde Britse uitvaartondernemingen bieden ze al aan of zijn van plan dat te gaan doen. Deze natuurlijke manier van begraven komt zo in een internationale stroomversnelling.

Design en duurzaamheid

De levende doodskist van Loop is 100% organisch en binnen 45 dagen volledig biologisch afbreekbaar. Daarmee is de Loop Living Cocoon™ een duurzaam alternatief voor de traditionele doodskist. De cocoon is geschikt voor alle soort uitvaarten, waaronder natuurbegraven. Momenteel worden de producten voor de Britse markt ontwikkeld in de groeifaciliteit in Delft en opgeslagen op diverse locaties in het Verenigd Koninkrijk voor snelle distributie door het gehele land. Loop combineert design met duurzaamheid en ondersteund tegelijkertijd een gezonde toekomst voor mens en planeet. Alle Loop-producten zijn gegroeid van upcycled hennep en mycelium, het ondergrondse wortelnetwerk van paddenstoelen.

Enige juiste keuze

Vorig jaar begroef Nick Leighton zijn zoon, sociaal wetenschapper Max Leighton, in een Loop Living Cocoon™: “Het was de enige juiste keuze. Max was erg geïnteresseerd in het Wood Wide Web, het ondergrondse netwerk van schimmels dat bomen met elkaar verbindt. De Loop-cocoon is niet alleen prachtig om te zien, het hele concept verwijst naar nieuw leven – geen enkel alternatief kwam ook maar in de buurt.” Het Londense Poetic Endings was de eerste uitvaartonderneming in het Verenigd Koninkrijk met de producten van Loop in hun aanbod: “Het was een bijzondere ervaring om de myceliumkist te gebruiken en te zien hoe het de familie raakte. We vinden het geweldig om met Loop Biotech samen te werken bij de officiële lancering van hun baanbrekende innovatie. Deze producten zijn een belangrijke stap naar meer duurzaamheid en milieubewustzijn in de uitvaartbranche.”

Voedingsstoffen voor de natuur

Bob Hendrikx, CEO en oprichter van Loop Biotech, over zijn innovatie en deze nieuwe ontwikkeling: “Tijdens mijn onderzoeksjaren aan de TU Delft, ontdekte ik dat mycelium dé recycler is van de natuur en in staat is om dood organisch materiaal om te zetten in voedingsstoffen. Dat maakte dit tot de perfecte bouwstof voor een composterende doodskist, die zelfs de natuur kan verrijken; een positieve final footprint. Vier jaar geleden ontstond het idee, nu lanceren we in het Verenigd Koninkrijk – een mijlpaal richting wereldwijde beschikbaarheid van onze biologisch afbreekbare en natuur verrijkende producten. Samen kunnen we een bron van nieuw leven creëren. Het gebruik van duurzame uitvaartproducten helpt de aarde leefbaarder te maken – voor ons en voor toekomstige generaties. Zo maken we de cirkel rond!”

Over Loop Biotech

Loop Biotech is de visionair en biodesigner van ‘s werelds eerste levende doodskist, onderdeel van een nieuwe generatie uitvaartproducten die de aarde verrijken. Het bedrijf is in 2020 opgericht door Bob Hendrikx en Lonneke Westhoff en hoopt de balans met de natuur te herstellen, door op internationale schaal een milieuvriendelijk alternatief te bieden met een positieve footprint. Loop richt zich in eerste instantie op de uitvaartindustrie. De Loop Living Cocoon™ is een baanbrekend, innovatief en duurzaam alternatief voor de traditionele doodskist. De lancering van deze levende doodskist, baar (Loop ForestBed™) en urn (Loop EarthRise™) en de groeiende vraag naar deze producten, bevestigen de behoefte aan natuurvriendelijke uitvaartoplossingen.