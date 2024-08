Het aantal batterijopslagsystemen van Alfen bij Katoen Natie wordt uitgebreid, waardoor de duurzame opslagcapaciteit van de Belgische logistieke dienstverlener groeit tot bijna 100MWh tegen het einde van 2024. Nu er steeds meer hernieuwbare energie wordt opgewekt in België en de doelstelling van 470GWh voor eind 2030 in de buurt komt, hebben de twee bedrijven de afgelopen twee jaar samengewerkt aan een reeks projecten om de capaciteit van Katoen Natie voor duurzame energie te verdrievoudigen. Alleen al in 2024 tekenden Katoen Natie en Alfen overeenkomsten voor de installatie van twee nieuwe TheBattery Elements-systemen en twee nieuwe TheBattery Mobile X-systemen.

“Het razendsnelle tempo waarmee Katoen Natie de laatste tijd investeert in de energie-infrastructuur is erg indrukwekkend en Alfen België is dan ook trots om ze te ondersteunen bij hun inzet voor een duurzamere wereld”, aldus Yves Vercammen, Country Manager voor Alfen Belgium. “Het enthousiasme van het team om nieuwe technologieën innovatief te testen, is een mooi voorbeeld van de leiderschapsmentaliteit van Katoen Natie in België’s streven naar minder uitstoot. We zijn bijzonder blij dat ze voor ons vierde generatie mobiele batterij-energieopslagsysteem hebben gekozen. Dat systeem is nog veelzijdiger en flexibeler dan de vorige generatie en kan tot wel 70% meer energie leveren.”

Tegen eind 2024 zal Katoen Natie vijf faciliteiten in België beheren, waarbij hun logistieke activiteiten allemaal worden ondersteund door de nieuwste generaties van Alfen’s TheBattery Elements en TheBattery Mobile X. Deze opslaginfrastructuur wordt ondersteund door bijna 40 grootschalige transformatorstations die Alfen al heeft geïnstalleerd om de stroomvoorziening binnen het netwerk van Katoen Natie te verdelen. Het logistieke bedrijf wordt steeds duurzamer, wat onder meer blijkt uit hun toename van energieonafhankelijke faciliteiten en elektrische vrachtwagens. En deze toegepaste combinatie van Alfen-technologieën is daarbij onmisbaar.

“Als er iets is wat we allemaal hebben geleerd tijdens de energietransitie, dan is het wel dat er een goede infrastructuur moet zijn die gelijke tred houdt met de groei van duurzame energiebronnen”, aldus Tom Brouwers, Energy Manager bij Katoen Natie. “De doelstelling van België om de uitstoot voor eind 2030 met 35% te verminderen* vergt een enorme inzet van de gehele bedrijfswereld. Samen met ons team, onze klanten en partners zoals Alfen doen we ons uiterste best om deze doelstelling te halen. Aangezien we grote hoeveelheden hernieuwbare energie opwekken, willen we ook ons steentje bijdragen aan het stabiliseren van het elektriciteitsnet in de regio’s waarin we actief zijn, en Alfen helpt ons daarbij.”

Uitbreiding van de relatie

“Toen we in het verleden Alfen’s transformatorstations installeerden, was de samenwerking met Alfen al uitstekend. En dat gaf me het vertrouwen om onze relatie te willen uitbreiden met TheBattery Elements en vandaag de dag een allesomvattende oplossing voor al onze projecten. Onze lokale partners, zoals bijvoorbeeld de lokale brandweer die de apparatuur inspecteert, zijn wat betreft de veiligheid erg te spreken over de flexibiliteit van Alfen’s modulaire batterijconfiguraties.”

Evaluatie toekomstige projecten

Alfen en Katoen Natie werken al sinds 2016 samen en zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om hun samenwerking uit te breiden. De twee bedrijven evalueren nu ook al andere, nieuwe vraagstukken. Zo zijn ze al aan het nadenken over de ontwikkeling van een elektrische laadinfrastructuur aan de scheepskades van Katoen Natie, om straks te kunnen voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving die transportschepen zal verbieden om dieselmotoren aan te laten staan wanneer ze aangemeerd liggen in de haven.