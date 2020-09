Lidl Zero Woerden maakt belofte ‘0 op de energiemeter’ waar en bespaart 200.000 kg aan CO2 uitstoot

Vandaag is het precies één jaar geleden dat Lidl Zero in Woerden haar deuren opende. Destijds werd de ambitie uitgesproken om de eerste energie neutrale supermarkt van Nederland te zijn. Na een jaar lang nauwkeurige monitoring is vandaag bevestigd dat de energierekening van deze winkel inderdaad 0 euro is.

Marcel Ganzeboom, Senior Manager Bouw Lidl Nederland: “We zijn natuurlijk hartstikke trots dat onze duurzaamheidsambitie met deze winkel is waargemaakt. Dit is mogelijk geweest door het innovatief koppelen van klimaattechniek, productkoeling, energieopslag, zonnepanelen en energie bewuste medewerkers. Naast dat we ons duurzaamheidsdoel realiseren houden we de kosten laag en dat merken onze klanten weer tijdens het boodschappen doen.”

Op het dak van het Woerdense Lidl filiaal en de carports op de parkeerplaats liggen in totaal 1.766 zonnepanelen. De benodigde energie voor de klimaatregulering in de winkel, de koel- en vriesmeubelen, de verlichting in en om de winkel wordt opgewekt door deze zonnepanelen. De panelen en de technieken in de winkel hebben er voor gezorgd dat de winkel geen energiekosten heeft gehad. Ook hebben klanten ruim 6.000 keer gratis hun elektrische auto op het parkeerterrein opgeladen. De supermarkt medewerkers zijn getraind op energiebewust werken. Alles bij elkaar opgeteld heeft dit ruim 200.000 kg aan CO 2 uitstoot bespaard, te vergelijk: dat is de CO 2 uitstoot wanneer je 17 rondjes om de wereld rijdt met de auto.

De gebruikte technieken zijn innovatieve heipalen die warmte- en koude opslaan voor energiebesparing in de zomer- en wintermaanden. Direct gebruik van restwarmte en koude zorgen voor het juiste klimaat en het laagste mogelijke energieverbruik en dat de energiekosten zero blijven. De technieken zijn toekomstbestendig en inmiddels al in vijf andere filialen toegepast.

Duurzaam bouwen is de norm bij Lidl