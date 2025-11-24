In Wijk bij Duurstede start op woensdag 26 november de nieuwbouw van een bijzonder project: Metropool Vastgoedontwikkeling ontwikkelt voor Lidl, woningcorporatie Woonin en de gemeente een volledig nieuw wijkhart met woningen, winkels, een nieuw plein en speelvoorzieningen.

Het verouderde buurtcentrum in De Heul maakt plaats voor een compleet nieuw woon-winkelgebied. De schaal en integrale aanpak springen eruit: aannemer Adriaan van Erk bouwt 68 koopappartementen boven de nieuwe supermarkt, 36 sociale huurwoningen in het tweede bouwblok boven nieuwe winkels, een volwaardig winkelcentrum voor de huidige ondernemers, een centraal plein én een groene speelvoorziening die de wijk open en leefbaar maakt.

Metropool Vastgoedontwikkeling en Lidl brengen wonen, winkelen en leefbaarheid in één plan samen. Door de supermarkt te verplaatsen van de Hoogstraat naar De Heul ontstaat bovendien ruimte voor woningbouw in het centrum van Wijk bij Duurstede. Het project draagt daarmee op twee plekken bij aan de lokale woningopgave.

De nieuwe woon-winkelbuurt heeft een sterke toekomstbestendige basis. De Lidl-supermarkt krijgt energielabel A++++, en alle woningen A+++/A++++ energielabels. Daarnaast wordt het project aangesloten op een warmte- en koude bodembron. De bewoners krijgen een daktuin en de benodigde energie wordt opgewerkt met zonnepanelen op de daken en op solar carports in het openbare gebied. Warmte die in de winkels vrijkomt wordt gebruikt voor de woningen. Ook in de openbare ruimte wordt flink geïnvesteerd: meer groen, minder hittestress en regenwater dat via natuurlijke infiltratie wordt opgevangen in de bodem.

Het plein tussen de twee bouwblokken wordt de nieuwe ontmoetingsplek van De Heul. Door de verlegging van de Karolingersweg ontstaat er ruimte voor verblijven, lokale activiteiten en om te spelen.

De bouw start op 26 november om 14.00 uur. Voor dit feestelijke evenement zijn naast de initiatiefnemers alle kopers van de koopwoningen uitgenodigd. De oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027.