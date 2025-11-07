Zander Labs , ontwikkelaar van brein‑computerinterfaces (BCI) waarmee menselijke intelligentie naadloos kan samenwerken met technologie, is verkozen tot het snelst groeiende technologiebedrijf van Nederland. Met een spectaculaire omzetgroei van 9.950 procent eindigde Zander Labs op de eerste plaats in de Technology Fast 50. De Technology Fast 50 werd dit jaar voor de 26e keer uitgereikt en zet de meest veelbelovende Nederlandse start-ups en scale-ups in de spotlights. De lijst belicht bedrijven die in korte tijd uitzonderlijke groei en innovatie laten zien. Deloitte organiseert deze jaarlijkse competitie in nauwe samenwerking met ABN AMRO, Euronext, Google Cloud en Kennedy Van der Laan. LeydenJar Technologies won de Sustainability Pioneer Award.

Op de tweede plaats is Aquablu geëindigd met een omzetgroei van 2.162 procent. Aquablu maakt slimme hydratatiesystemen. De gepatenteerde technologie verandert gewoon kraanwater in gezonde dranken, verrijkt met smaken, vitamines en elektrolyten. 8Vance werd derde met een omzetgroei van 1.741 procent. Het bedrijf heeft AI-gestuurde en op vaardigheden gebaseerde technologie ontwikkeld om talent te matchen met werkgelegenheid in organisaties.

“Nederlandse tech-startups en scale-ups staan op een cruciaal kruispunt: innovatieve oplossingen botsen steeds vaker met gebrek aan kapitaal en talent, toenemende regelgeving en kwetsbare toeleveringsketens. Alleen door overheid, investeerders en corporates samen te laten werken aan betere financiering, skillsontwikkeling en internationale opschaling, behouden we onze concurrentiekracht. De Technology Fast 50 biedt een platform voor innovatie en ondernemerschap door belangrijke spelers in de Nederlandse tech-scene samen te brengen,” aldus Rob de Leeuw, partner bij Deloitte.

Diverse & Inclusive Leadership Award

De Diverse & Inclusive Leadership Award, voor bedrijven die diversiteit en inclusie structureel in hun cultuur verankeren, is gewonnen door Mews , het hospitalityplatform dat klanten ondersteunt met Mews Hospitality Cloud om hoteloperaties te stroomlijnen, de gastervaring te verbeteren en de winstgevendheid te verhogen. Mews krijgt deze erkenning voor haar systematische, waardegedreven benadering van DEI, waarmee dit onderwerp verankerd is in interne en externe processen.

Sustainability Pioneer Award

Deze award eert scale-ups die een grote impact maken op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Door belangrijke kwesties zoals klimaatverandering aan te pakken, dragen deze bedrijven bij aan vooruitgang met innovatieve oplossingen. LeydenJar Technologies ging er dit jaar met deze prijs vandoor. LeydenJar Technologies ontwikkelt ultradunne, zuivere siliciumanodes die zorgen voor hoge energiedichtheid, razendsnel laden, lagere CO2‑uitstoot en kostenbesparingen, en daarmee krachtigere batterijen mogelijk maken voor EV’s, smartphones en andere toepassingen.