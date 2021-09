Lever je CD’s in voor verwerking tot design meubilair

Het circulaire ketenproject No CD to Waste heeft tot doel om oude CD’s nieuw leven in te blazen door het afvalplastic te verwerken tot design meubelstukken. No CD to Waste is een samenwerking van kringloopwinkel Emmaus De Bilt, circulair bedrijven vanPlestik, The Good Plastic Company en duurzaam kantoorinrichter Cantor. Hun gezamenlijk doel is om van plastic afval dat nu nog weggegooid en verbrand wordt een nieuw, waardevol product te maken. Searious Business ondersteunt als procesbegeleider de projectpartners in de upcycling van oude CD’s tot nieuwe meubels. ‘One man’s waste is another man’s treasure’, nietwaar!?

Circulaire CD’s

Kringloopwinkels zijn het hart van de circulaire economie. Het opnieuw verkopen van gebruikte producten is de eenvoudigste vorm van hergebruik. Er is echter geen grote vraag meer naar CD’s, omdat steeds meer mensen hun muziek online beluisteren. De kringloopwinkels van Emmaus gooien daardoor jaarlijks zo’n 30.000 kilo aan CD’s weg. Helaas wordt dit plastic op dit moment nog niet standaard goed gerecycled en belanden deze CD’s dus vooral in de verbrandingsovens.

Er liggen nog miljoenen CD’s op zolders en in kelders te wachten op een nuttige verwerking van dit materiaal. Hoe zou het zijn als we al deze CD’s konden verzamelen en dit materiaal zouden kunnen hergebruiken? Zo dragen we nog verder bij aan de circulaire economie.

Van afval tot nieuw product

CD’s die niet meer verkoopbaar zijn, zullen door de kringloopwinkels van Emmaus worden ingezameld en gescheiden. Zo kunnen de CD’s zelf (gemaakt van polycarbonaat) apart verwerkt worden van de hoesjes die gemaakt zijn van polystyreen. Deze beide afvalstromen zullen door vanPlestik en The Good Plastic Company worden verwerkt tot nieuwe, waardevolle producten. vanPlestik heeft een unieke 3D-printer ontwikkeld die plastic afval gebruikt als grondstof om hoogwaardige nieuwe producten te maken, zoals stoelen en lampen. Zij werken samen met The Good Plastic Company, die plaatmateriaal maakt van plastic afval. Tot slot brengt duurzame kantoorinrichter Cantor essentiële marktkennis mee om het eindproduct bij de wensen van de eindgebruiker te laten aansluiten.

Willemijn Peeters van Searious Business legt het nog eens uit: “Het mooie aan dit project is dat iedereen mee kan doen. We hebben allemaal wel oude CD’s die we niet meer gebruiken. Nú krijgt iedereen kans om van een oud product iets voor de toekomst te laten maken. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Verzamelen, maar niet scheiden

We roepen iedereen op om vóór 30 september 2021 oude CD’s in te leveren bij de dichtstbijzijnde vestiging van Emmaus. Wel vragen we om de CD’s nog niet te scheiden van de doosjes, zodat de CD’s waar nog vraag naar is weer kunnen worden verkocht. Voor de testfase van No CD to Waste hebben de projectpartners zich ten doel gesteld om 100.000 CD’s in te zamelen. Hoog tijd dus om afscheid te nemen van je CD’s!