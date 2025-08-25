Koeien die staan te grazen in een stadspark, omlijst door een levensgrote gouden lijst annex tribune. Het wordt een opzienbarende verschijning in het Amsterdamse Oosterpark, waar vanaf 11 september drie dagen lang Pasture with Cows te zien en beleven is van het Antwerpse kunstcollectief Captain Boomer. Het werk was al eerder te zien in Londen, Antwerpen en Parijs.

Levend schilderij verstilt de stad

Een enorm schilderij met koeien komt tot leven midden in de stad. Het vervaagt de grenzen tussen kunst en werkelijkheid, en tussen stad en platteland. Zoals een echt schilderij doet het de tijd stilstaan en trekt het de kijker naar binnen. Bezoekers worden uitgenodigd om op de lijst plaats te nemen. Het ritme van de koeien, vergezeld door acteurs die scènes uit het boerenleven verbeelden, nodigt uit tot nadenken over landbouw, landschap en voedselvoorziening. Het is 11, 12 en 13 september openbaar toegankelijk van 10:30 tot 17:00 naast de ingang van het Oosterpark bij de Eikenweg.

Bart van Peel, artistiek directeur Captain Boomer: “We lijsten eigenlijk de werkelijkheid in, op een onverwachte plek. Door echte koeien tijdelijk in stedelijke ruimtes te presenteren kunnen bezoekers op een directe, poëtische manier verbonden raken met natuur en landbouw. De afbeelding heeft een rustgevend, kalmerend effect en koeien zijn vredige en majestueuze dieren om naar te kijken. De koeien bepalen het ritme, en dat maakt het ook onvoorspelbaar en zorgt voor een wisselwerking met het publiek.”

Een reis in de tijd van de voedselproductie

Op iedere locatie waar de installatie neerstrijkt, heeft het een andere context. Het stond eerder al in Antwerpen, Londen en Parijs. In Amsterdam vormt het een brug met het 750 jarig bestaan van de stad. Eten en voedselproductie zijn al 750 jaar onlosmakelijk met de stad verbonden. Het beeld van grazende koeien is van alle tijden, staat al eeuwen symbool voor Nederland en vormt een rode draad door de geschiedenis van de stad. Een geschiedenis waarbij de voedselproductie steeds verder naar de randen is verdwenen, maar het aantal monden dat gevoed moet worden elk jaar weer groter wordt. Pasture With Cows neemt bezoekers mee op een reis terug in de tijd, naar een plek – midden in de stad – waar ooit koeien graasden. Het tafereel wordt gebruikt als de omlijsting voor een gesprek over de rol van landbouwdieren in ons landschap en voedselproductie, zowel in het verleden, heden als de toekomst.

Wilco Brouwer de Koning, melkveehouder en bestuurslid LTO Nederland: “De stad en de voedselproductie lijken misschien ver van elkaar verwijderd, maar in werkelijkheid zijn ze al eeuwenlang met elkaar verbonden. Met deze bijdrage aan 750 jaar Amsterdam willen we namens de melkveehouders en hun medewerkers een stukje toevoegen aan het culturele programma van de stad. In combinatie met het programma in Pakhuis de Zwijger gaan we in gesprek over hoe we samen bouwen aan de toekomst van de voedselproductie.”

Inhoudelijk programma Pakhuis de Zwijger

Aanvullend vindt er op vrijdag 12 september een inhoudelijke avond plaats in Pakhuis de Zwijger die verdieping biedt rondom het thema. Verschillende perspectieven op vragen over onze voedselproductie komen aan bod die bepalend zijn voor de toekomst. Culinair journalist Onno Kleyn, melkveehouder Wilco Brouwer de Koning (LTO) en kunstenaar Bart van Peel (Captain Boomer) gaan in gesprek over landbouw, landschap en voedselvoorziening: vroeger, nu en in de toekomst. Tickets zijn te verkrijgen via https://dezwijger.nl/ programma/pasture-with-cows.

Beeld: Pasture with Cows bovenaanzicht, fotocredits Simon van Looveren.