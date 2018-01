Leonardo DiCaprio spreekt op Goed Geld Gala van Postcode Loterij

Acteur en milieuactivist Leonardo DiCaprio is gastspreker op het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij in Amsterdam in februari as. Hij zal spreken namens de door hem in 1998 opgerichte stichting, de Leonardo DiCaprio Foundation (LDF). Deze stichting heeft tot doel om de gezondheid en het welzijn van alles wat op aarde leeft voor de lange termijn veilig te stellen.

De LDF ondersteunt wereldwijd initiatieven die werken aan een gezond klimaat, die met uitsterven bedreigde dieren beschermen en initiatieven die de balans herstellen voor bedreigde ecosystemen en gemeenschappen. De organisatie heeft sinds 2008 meer dan $ 80 miljoen aan schenkingen voor verbetering van de natuurlijke omgeving toegekend.

“De Nationale Postcode Loterij is van enorme waarde voor een betere wereld, met een geschonken bedrag van in totaal meer dan 5 miljard euro voor goededoelenorganisaties sinds haar oprichting,” zegt Leonardo DiCaprio. “Ik kijk ernaar uit om dit jaar bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig te zijn en te spreken over de zaken waar ik me zo intens bij betrokken voel.”

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala op 15 februari as. maakt de Postcode Loterij bekend welke bedragen zij kan doneren aan goede doelen en extra projecten uit de lotverkoop van het afgelopen jaar. De helft van de prijs van elk verkocht lot gaat naar het goede doel. In 2017 kende de loterij een recordbedrag van 341 miljoen euro toe aan 110 goede doelen organisaties, dankzij de 2,8 miljoen Nederlanders die elke maand meespelen.

Over Leonardo DiCaprio

Oscarwinnaar en activist Leonardo DiCaprio staat bekend om zijn grote betrokkenheid bij het milieu. Als voorzitter van de Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) werkt hij aan de bescherming van de biodiversiteit, aan de instandhouding van oceanen en bossen en aan de educatie van de wereld op het gebied van klimaatverandering. Daarnaast heeft hij talloze creatieve projecten en documentaires zoals ‘Before the Flood’ (2016) rond het milieuthema geproduceerd om het bewustzijn te vergroten en verandering te versnellen. In september 2014 is DiCaprio benoemd tot ‘Boodschapper van de Vrede’ voor de Verenigde Naties met specifieke aandacht voor klimaatverandering. Diezelfde maand werd DiCaprio geëerd met de Clinton Global Citizen Award, nam hij deel aan de grootste klimaatmars van de geschiedenis in New York City en sprak hij krachtige woorden tijdens de Klimaattop van de Verenigde Naties. In januari 2016 ontving DiCaprio een Crystal Award van het World Economic Forum in Davos voor zijn werk om wereldwijd de aandacht te vestigen op de dringende noodzaak om de klimaatverandering aan te pakken. Leonardo DiCaprio is daarnaast lid van de besturen van het Wereld Natuur Fonds, de Natural Resources Defence Council, de Pristine Seas van National Geographic, de funders’ collaborative Oceans 5 en het International Fund for Animal Welfare.