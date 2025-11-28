Lenovo introduceerde vandaag Lenovo Certified Refurbishment Services, een nieuwe toevoeging aan zijn portfolio van IT-duurzaamheids- en levenscyclusoplossingen, beschikbaar in EMEA. De service biedt organisaties de mogelijkheid om hun bestaande Lenovo-apparaten te reviseren, de levensduur te herstellen en herimplementatie mogelijk te maken. Dit levert kostenbesparingen op, maximaliseert IT-budgetten en vermindert e-waste.

De meeste bedrijven hanteren nog steeds een binair model voor hun levenscyclus- en vernieuwingsstrategieën: de garantie verlengen of nieuwe apparaten kopen. Lenovo’s Certified Refurbishment Services introduceren echter een krachtige derde optie: bestaande Lenovo-apparaten opknappen voor intern hergebruik of een nieuwe bestemming. Dit voorkomt vroegtijdige pensionering, brengt IT-vernieuwingsprogramma’s in balans en helpt investeringen te maximaliseren.

Nu IT-budgetten onder druk staan ​​en duurzaamheidsdoelstellingen bovenaan de bedrijfsagenda staan, zoeken bedrijven in heel Europa naar slimmere manieren om de waarde van apparaten te vergroten en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen. Lenovo’s nieuwe Certified Refurbishment Services vervullen die behoefte en stellen organisaties in staat om bestaande Lenovo-apparaten te reviseren en opnieuw te implementeren met OEM-gecertificeerde kwaliteit, verlengde garanties en lagere CO2-uitstoot.

De oplossing, die nu beschikbaar is in 14 Europese markten*, biedt een krachtige optie voor IT-levenscyclusbeheer en overbrugt de kloof tussen het verlengen van garanties en volledige vervanging van hardware. Door apparaten te herstellen voor intern hergebruik, kunnen bedrijven onbenutte waarde uit hun bestaande technologie halen en vroegtijdige uitfasering voorkomen.

Vooruitlopend op de geplande Circular Economy Act van de EU helpt Lenovo organisaties ook bij het afstemmen van vernieuwingsstrategieën op de principes van de circulaire economie. Daarnaast ondersteunen Certified Refurbishment Services het behalen van doelstellingen, waaronder de EU Green Deal – die streeft naar een reductie van de uitstoot met ten minste 50% tegen 2030 – en de vereisten van de Corporate Sustainability Reporting Directive, die bedrijven verplicht stelt om ESG-informatie te verstrekken.

“Europese organisaties zoeken naar praktische manieren om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen zonder innovatie te vertragen of kosten te verhogen”, aldus Greg Smith, Executive Director en General Manager van de EMEA Solutions and Services Group bij Lenovo. “Aangezien de EU-mandaten organisaties verplichten hun technologiestrategieën te heroverwegen, helpen Certified Refurbishment Services bij het verkleinen van de CO2-voetafdruk van IT, het optimaliseren van resources en het behalen van duurzame inkoopdoelstellingen, terwijl tegelijkertijd waarde en veerkracht op lange termijn worden opgebouwd.”

Maximaliseer IT-budgetten met slimmere refurbishmentstrategieën

Lenovo Certified Refurbishment Services zijn ontwikkeld om de druk op IT-budgetten te verlichten en tegelijkertijd hoogwaardige technologie te leveren. Ze bieden een slimmere manier om apparaatvernieuwingscycli te beheren door volledig functionele apparaten te refurbishen en ze opnieuw in te zetten waar ze het meest nodig zijn. Als onderdeel van deze aanpak kunnen apparaten ook eenvoudig worden geüpgraded met extra RAM (Random Access Memory), waardoor bedrijven de prestaties kunnen verbeteren zonder hardware te vervangen.

Deze aanpak helpt bedrijven het rendement op bestaande investeringen te maximaliseren, de totale eigendomskosten te verlagen en de inkoopdruk te verlichten door nieuwe en gereviseerde apparaten goed over het hele apparaatpark te verdelen. Nieuwe aankopen kunnen prioriteit krijgen voor gebruikers met hoge prestaties of opkomende technologieën zoals AI-pc’s, terwijl gereviseerde apparaten betrouwbare prestaties blijven leveren voor dagelijkse taken.

Tegelijkertijd stelt deze flexibiliteit organisaties in staat om snel te reageren op veranderende behoeften van hun personeel door de prestaties te upgraden of apparaten opnieuw te configureren zonder nieuwe hardware aan te schaffen. Het maakt het ook mogelijk om gebruikte apparatuur na vertrek van personeel opnieuw in te zetten als ‘zo goed als nieuwe’ apparaten, ondersteund door industriestandaard dataverwijdering en volledige cosmetische refurbishment. Dit betekent dat het apparaat eruitziet, presteert en wordt ondersteund als een nieuw apparaat.

Het resultaat is een kostenefficiëntere, flexibelere en duurzamere IT-strategie die teams productief houdt en budgetten onder controle houdt.