Een groep van twintig Greenpeace-actievoerders heeft vanochtend het hoofdgebouw van Lelystad Airport bezet. Ze eisen dat het nieuwe kabinet een streep zet door de plannen om het vliegveld te openen voor vakantievluchten. “In tijden van klimaatcrisis, is een extra vliegveld olie op het vuur”, aldus Wouter Lemm, klimaatexpert bij Greenpeace Nederland. Aan het gebouw van het vliegveld hebben de actievoerders een spandoek gehangen met de tekst: ‘Zet een streep door Lelystad Airport.’

De actie begon vanochtend om 7 uur. Vreedzame actievoerders gingen het hoofdgebouw van het vliegveld binnen voor de start van de bezetting. De actie volgt op het voornemen van de coalitie om de luchthaven te openen voor burgerluchtvaart. Lemm: “Wij zullen niet rusten tot dit vliegveld definitief van de baan is. De natuur, het klimaat en ook heel veel mensen in de wijde omtrek krijgen hier last van en zitten helemaal niet te wachten op dit vliegveld. Zeker voor D66 is het regelrecht kiezersbedrog: het niet openen van Lelystad Airport stond letterlijk in het verkiezingsprogramma. De actievoerders eisen dat het nieuwe kabinet dit besluit terugdraait en definitief een streep door Lelystad Airport zet.”

Politiek en juridisch moeras

De opening van het vliegveld kent nog een hoop obstakels. Niet voor niks is de opening al vele malen uitgesteld en met jaren vertraagd. Er ontbreekt een natuurvergunning, het luchtruim is overvol en het project kan op felle weerstand van omwonenden rekenen. Ook haalt Nederland de eigen klimaatdoelen niet en heeft de rechtbank de Staat hierover net weer op de vingers getikt in het Bonaire-vonnis. Lemm: “De rechtbank benadrukte dat Nederland de uitstoot in alle sectoren, inclusief de luchtvaart, drastisch moet verminderen om mensen te beschermen tegen de ergste gevolgen van de klimaatcrisis. Het openen van een nieuw vliegveld is simpelweg olie op het vuur,” zegt Lemm vanaf Lelystad Airport. “De luchtvaartsector is jarenlang buiten schot gebleven, dat moet voorbij zijn. Samen met heel veel omwonenden-organisaties zijn we strijdbaar.” Een petitie om Lelystad Airport niet te openen is in korte tijd bijna twintigduizend keer ondertekend.

Foto: © Marten van Dijl / Greenpeace