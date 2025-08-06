De LEGO Groep heeft een nieuwe campagne gelanceerd, Built for Tomorrow, die de voortdurende duurzaamheidsreis van het bedrijf en de innovatie achter elk LEGO® steentje laat zien.

De kern van de campagne is een LEGO minifiguur uit het verleden: een ridder uit de klassieke Yellow Castle-set uit 1978, waarvan de duurzaamheid van de stenen is getest door tientallen jaren van spelen. Door zijn ogen onderzoekt Built for Tomorrow hoe de LEGO Groep materialen heroverweegt en investeert in een duurzamere toekomst voor spelen, zonder in te leveren op de kwaliteit, veiligheid of duurzaamheid waar LEGO steentjes om bekend staan.

In 2024 werd de helft van de ingekochte materialen voor LEGO steentjes geproduceerd met duurzame bronnen – een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. Het bedrijf blijft de inkoop van hars geproduceerd met duurzame bronnen verhogen en ligt op schema om de massabalansdoelstelling van 53% voor het hele jaar te halen.

Annette Stube, Chief Sustainability Officer bij de LEGO Group, zei: “Deze campagne is een manier om de vooruitgang die we boeken op onze weg naar duurzaamheid te vieren en de duurzaamheid van de LEGO-steentjes te erkennen die fans zo goed kennen en waarderen.

“Aangezien de helft van de materialen die we gebruiken om LEGO-steentjes te maken nu uit hernieuwbare bronnen bestaat, zijn we trots op hoe ver we zijn gekomen. Terwijl we blijven overstappen op duurzamere initiatieven, blijven we ons inzetten voor de hoogste normen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit – zodat onze steentjes altijd klaar zijn voor generaties lang speelplezier.”

De campagne presenteert een reeks lopende initiatieven:

Hernieuwbare energie: De zonnecapaciteit wereldwijd met 61% verhoogd in de afgelopen twee jaar, als onderdeel van een streven om de CO2-uitstoot tegen 2032 met 37% te verminderen (ten opzichte van de nulmeting in 2019).

Recyclebare verpakkingen: Het vervangen van plastic wegwerpzakken door papieren materialen in productverpakkingen.

Stenen in het spel houden: Sinds 2018 heeft het LEGO Replay-programma meer dan 450.000 kilo aan gebruikte LEGO-stenen ingezameld en herverdeeld in de VS, Canada en het VK, voor kinderen die behoefte hebben aan spelen.

Duurzamere materialen: De introductie van gerecyclede en biobased content in meer dan 1000 LEGO-elementen – van botanische onderdelen gemaakt van Braziliaans suikerriet tot banden gemaakt van gerecyclede motorolie en visnetten, en transparante stenen gemaakt van gerecycled acryl dat ooit in aanrechtbladen werd gebruikt.

Tot op heden heeft de LEGO Groep meer dan 600 materialen getest op zoek naar duurzame alternatieven die nog steeds voldoen aan de hoge eisen van het bedrijf. normen.

Met het oog op de toekomst zal de LEGO Groep e-methanol introduceren, een materiaal dat gebruikmaakt van geavanceerde technologie om hernieuwbare energie en CO2 uit bioafval te mengen tot harde, stijve elementen. Dit volgt op de opening van ’s werelds eerste e-methanolfabriek op commerciële schaal in Kassø, Denemarken, in mei.

Hoewel er veel vooruitgang is geboekt, erkent de LEGO Groep dat er nog werk aan de winkel is om de ambitie te verwezenlijken dat stenen en elementen in 2032 meer uit hernieuwbare of recyclebare materialen worden gemaakt.