Schoonmakend Nederland roept schoonmaakbedrijven op in te zetten op waterbesparing en hun bespaarde liters te doneren aan ontwikkelingslanden via de Made Blue Foundation.

Schoon drinkwater en hygiëne voor iedereen

De beschikbaarheid van schoon water, goed en hygiënisch sanitair en goede algemene hygiëne is een fundamenteel mensenrecht. Meer dan 771 miljoen mensen op de planeet hebben echter geen toegang tot schoon drinkwater. Dit betekent dat vooral vrouwen en meisjes moeten lopen voor water, gemiddeld zo’n 6 kilometer per dag. Daardoor houden ze minder tijd over voor school, werk en hun gezin. Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland: ‘In Nederland gebruiken wij veel water, ook in de schoonmaakbranche. Het is belangrijk bewustzijn te creëren onder ondernemers en hun werknemers. Hier water besparen, betekent schoon drinkwater waar het nodig is. Ik roep iedereen op mee te doen: samen verandering aanbrengen in waterverbruik.

Bespaar water en maak impact



Schoonmaakbedrijven zoals Hago, Gom, Blankers Schoon en CSS Schoonmaak doen al mee: samen met een aantal andere Nederlandse schoonmaakbedrijven hebben zij al meer dan 100 miljoen liter water bespaard en dus eenzelfde hoeveelheid beschikbaar gemaakt als schoon drinkwater elders op aarde. Dat klinkt niet alleen indrukwekkend, dat is het ook: het komt neer op schoon water en hygiëne voor meer dan 1.450 mensen vandaag én voor de komende tien jaar.

Rogier Coppejans, directeur CSS Schoonmaak: ‘Schoonmaak kan niet zonder water, maar dankzij innovaties gebruiken we er steeds minder van. Het water dat wij minder verbruiken ergens anders juist beschikbaar maken, werkt extra motiverend om ons te blijven inzetten voor waterbesparing in de schoonmaak.’

Machiel van Dooren, mede-oprichter van Made Blue Foundation: ‘Volgens onze berekening bespaart inzet op waterbesparende technieken en materialen al snel zo’n 20 liter water per schoonmaak-uur. Voldoende om iemand een dag lang van voldoende water en hygiëne te voorzien. De hiervoor benodigde donatie is vele maken kleiner dan het behaalde financiële voordeel uit waterbesparing: is het is daarom niet alleen goed, maar ook logisch om te doen.’

Over Schoonmakend Nederland

Rommelse: ‘De schoonmaakbranche is dé branche van schoon en hygiëne. Daarom steunt Schoonmakend Nederland Made Blue, een goed doel met als missie schoon drinkwater en hygiëne voor iedereen. We gaan actief aan de slag om water te besparen in onze veelzijdige branche. Wat er tot nu toe is bereikt aan waterbesparing is heel mooi. Maar we willen meer: we hopen voor het einde van 2022 150 miljoen water te besparen en te doneren en samen met onze leden zo nog meer vrouwen en meisjes in Afrika te voorzien van schoon drinkwater. Samen keren we het tij en kleuren de branche blauw!’

Over Made Blue Foundation



Made Blue gaat voor toegang tot schoon drinkwater en hygiëne voor iedereen. Om dit te bereiken, maakt Made Blue op een ondernemende manier water van water met twee programma’s: Made Blue Water, ter plaatse gebotteld voor horeca en op het werk, en Een Liter Voor Een Liter, waarmee de waterbesparing – of verbruik – van bedrijven, producten of diensten wordt gespiegeld met het realiseren van evenveel schoon drinkwater in ontwikkelingslanden.