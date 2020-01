Leasen gebruikt materiaal doet omzet Beequip fors groeien

Ondanks de stikstof- en PFAS-perikelen voor de bouw en de agri-sector, draaide Beequip een uitstekend jaar. De leasemaatschappij voor zwaar, en vaak gebruikt materieel realiseerde een recordproductie van € 293 miljoen in 2019 – een groei van 20% procent.

Partner en mede-oprichter van de scale-up Peter Loef ziet kansen voor verdere groei. “Met onze mogelijkheid een aanvraag in 15 minuten te doen en door ‘ijzer boven cijfers’ te stellen, is ons aantal klanten verdubbeld.”

Het was een goed jaar voor Beequip. De productie steeg met € 293 miljoen – dat wil zeggen: de waarde van het gedurende 2019 geleasede materieel. Sinds de start van het bedrijf eind 2015 heeft Beequip meer dan € 800 miljoen aan leases verstrekt. De dienstverlening van Beequip voorziet in een behoefte bij ondernemers in de agri-, bouw-, infra- en logistieke sector. Door bij de lease-aanvraag de kennis van het materieel voorop te stellen, dus boven de cijfers van de klant, en door de snelheid waarmee klanten van Beequip een leasecontract kunnen afsluiten, heeft Beequip in 2019 het aantal klanten zien verdubbelen.

Zwaar materieel duurzaam leasen

Beequip is een leasemaatschappij voor zwaar materieel, zoals machines die in de bouw of logistiek worden gebruikt. Denk aan bulldozers, graafmachines, hoogwerkers, heftrucks en tractoren, maar ook trucks, trailers, touringcars en zelfs pontons, binnenvaartschepen en treinen.

Beequip doet dat met een duurzaam model. Immers, bij 65 procent van de leasecontracten gaat het om gebruikt materieel. Doordat Beequip leaseoplossingen voor gebruikt materieel aanbiedt, zijn de kosten van de financiering voor de klant lager. Bovendien werkt een gebruikte machine vaak nog net zo goed als een nieuwe.

Het waardeverloop van nieuw equipment neemt – net als bij auto’s – heel snel af. Het risico voor banken om een kleine ondernemer te financieren is daardoor groot. De financiering voor MKB-ers wordt bij banken dan ook vaak afgewezen. De oprichters van Beequip weten dat dit anders kan door duurzamer met materieel om te gaan.

De missie van Beequip is het aanjagen van business in het MKB, oftewel business bestuiven. Dit doen zij door o.a. gebruikt materieel te leasen dat nog jarenlang mee kan gaan. Dit heeft op drie manieren impact:

1. Elke ondernemer krijgt een eerlijke kans.

2. De inzet van gebruikt materieel verlengt de levensduur in Nederland en voorkomt o.a. verscheping en dus extra vervuiling.

3. Voorkomt onnodig afval

Verder onderzoekt Beequip momenteel wat er nog meer mogelijk is op het gebied van financiering voor elektrische voertuigen.

Groei, ondanks de PFAS- en stikstofcrisis

Ongeveer 20% van de klanten van Beequip had in 2019 te lijden onder de stikstof- en PFAS-perikelen. Met name binnen de natte aannemerij en het grondverzet heeft dat in het laatste kwartaal van 2019 een negatief effect op de financieringsaanvragen gehad. Ten opzichte van de verwachting was er een afname van zeker 50 procent aan leaseaanvragen in deze sector. “We staan en stonden in deze periode heel dicht bij onze klanten. Op lange termijn verwachten we dat de crisis geen blijvende impact heeft op hen en Beequip. Maar voor 2020 zullen er zeker bedrijven zijn die hierdoor minder omzet realiseren. Om deze klanten van extra liquiditeiten te voorzien is een sale & lease-back juist nu een aantrekkelijke flexibele oplossing. Met deze leasevorm maak je snel liquide middelen vrij om tijdelijke financiële tegenslagen op te kunnen vangen”, aldus Peter Loef.

Missie

Het is de missie van Beequip om de markt van equipment leasing voor het midden- en kleinbedrijf open te breken. In 2019 ging het bij 80 procent van de leasecontracten in deze markt om een leasebedrag tot 100 duizend euro. Beequip onderscheidt zich door zijn kennis van het materieel te combineren met een hoge aanvraagsnelheid en het grote gebruiksgemak van zijn digitale platform.