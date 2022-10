Met het oog op de veranderende zakelijke mobiliteit introduceren Van Mossel Autolease en J&T Autolease in samenwerking met MultiTankcard een eigen mobiliteitskaart. Tanken en/of laden kan met de nieuwe kaart onder meer worden gecombineerd met OV, parkeren en autowassen. De mobiliteitskaart is geïntegreerd in een praktische mobiliteitsbudget calculatietool en daarmee eenvoudig te combineren met leaseauto en fiets. De nieuwe mobiliteitskaart wordt in eerste instantie aangeboden aan klanten van de labels Van Mossel Autolease en J&T Autolease.

Zakelijke mobiliteit verandert snel. Medewerkers willen flexibel (thuis)werken en autokilometers nemen af. Tegelijkertijd neemt de verkeersdruk in binnensteden toe, wordt de parkeerproblematiek groter en moet de CO2-uitstoot voor bedrijven omlaag.

“De nieuwe mobiliteitskaart geeft medewerkers de vrijheid om hun mobiliteit flexibel in te delen en de CO2-footprint te verlagen”, aldus Armand van Veen, Algemeen Directeur van de leasedivisie van Van Mossel. “Er is niets fijner dan te kunnen reizen op een manier die het beste uitkomt. De ene keer is dit met de eigen auto. Op een ander moment is bijvoorbeeld vanwege druk verkeer het OV een beter alternatief. De mobiliteitskaart geeft deze vrijheid. Eenvoudig tanken en/of laden combineren met alle soorten OV: trein, bus, tram, metro en zelfs de OV-fiets. Er staat altijd voldoende saldo op de kaart. Opladen is dus niet nodig en er is nooit meer gedoe met het regelen van declaraties.”

Voordeel voor de klant en de medewerker

Met de kaart worden alle reiskosten inzichtelijk op één overzichtelijke factuur. Er wordt alleen betaald voor daadwerkelijk gebruik en ook de medewerkers zonder leaseauto kunnen van de kaart gebruik maken. Armand van Veen:” Het declaratieproces levert een forse kosten- en tijdbesparing op en de btw-teruggave wordt geoptimaliseerd. Uiteraard draagt daarnaast het gebruik van OV bij aan vergroening van de mobiliteit van onze klanten.

Totale flexibiliteit

De mobiliteitskaart is in samenwerking met MultiTankcard tot stand gekomen. De Hoofddorpse aanbieder van mobiliteitspassen viel eerder op met de lancering van MoveMove, een pas die ondernemers en kleinere bedrijven totale flexibiliteit biedt over hun manier van reizen (OV, fiets, taxi, tanken en aanvullende autodiensten, zoals parkeren en carwash). Patrick Roozeman: “Wij zijn blij met een partner als Van Mossel welke -net als wij- het besef heeft dat multimodaliteit ook prima past binnen een leaseorganisatie. Op deze manier wordt de eigen totaaloplossing versterkt en wordt voorzien in een zich nu snel ontwikkelende klantbehoefte die verder reikt dan een auto alleen.”