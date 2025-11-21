PHI Factory kondigt met trots aan dat Laura Huijgen toetreedt als mede-partner, naast oprichters Geerke Versteeg en Yvette Watson. Deze stap volgt op haar toetreding tot het directieteam in 2024 en benadrukt haar belangrijke bijdrage aan de groei en professionalisering van het bedrijf.

De afgelopen jaren heeft Laura een grote rol gespeeld in het versterken van de strategische richting en het bouwen van een kundig en stevig team. Haar toetreding als partner sluit perfect aan bij de ambitie van PHI Factory om verder op te schalen en organisaties nog krachtiger te ondersteunen in de transitie naar een toekomstbestendige economie.

Wat doet PHI Factory?

PHI Factory helpt organisaties hun duurzame en circulaire ambities te realiseren door strategie om te zetten in concrete uitvoering. Dat doen ze via advies, impactmetingen, coalitievorming en activatieprogramma’s die medewerkers meenemen in duurzaam gedrag. Met hun BHAG – alle organisaties in Nederland vóór 2050 circulair en uitdagen om regeneratief te worden – werkt PHI Factory elke dag aan tastbare impact.

Reactie van Geerke en Yvette: “Met enorm veel plezier verwelkomen we Laura als partner. Ze brengt visie, energie en daadkracht, en heeft de afgelopen jaren bewezen een belangrijke drijvende kracht binnen PHI Factory te zijn.”

Daarbij is Laura de perfecte aanvulling op PHI-founders Geerke en Yvette. Geerke excelleert in complexe strategische vraagstukken en realisatiekracht in haar projecten. Yvette blinkt uit in het inspireren en activeren van grote groepen mensen en zet haar creativiteit in voor ontwikkeling en innovatie. Laura brengt stevige leiderschapsvaardigheden en zakelijk inzicht mee. Daarnaast heeft zij de kwaliteit om mensen in hun kracht te zetten en te stimuleren in hun ontwikkeling. “Haar partnerschap is een logische en waardevolle volgende stap in onze groei.”

Laura: “Ik ben ongelooflijk blij en trots dat mij deze kans wordt gegeven. We gaan met volle kracht vooruit om onze BHAG te halen!”

Geerke Versteeg, Yvette Watson en Laura Huijgen gaan zich de komende jaren samen richten op de verdere groei van PHI Factory. Daarmee willen ze een onuitwisbare impact maken op de verduurzaming van Nederland.