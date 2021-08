Landelijk vergelijkingsonderzoek dierenwelzijn supermarkten van start

Stichting Questionmark start vandaag met een landelijk vergelijkingsonderzoek naar dierenwelzijn in de supermarkten. Het onderzoek “Superlijst Dierenwelzijn” onderzoekt in hoeverre supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen om dierenleed in het voedselsysteem te verminderen.

De resultaten van het onderzoek leiden tot een publieke ranglijst van supermarkten. Questionmark werkt voor dit onderzoek samen met World Animal Protection. Het onderzoek start vandaag en de resultaten worden in december 2021 gepubliceerd. De supermarkten die meegenomen worden in Superlijst Dierenwelzijn zijn: Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi, Plus, Dirk, Coop en Ekoplaza.

Invloed van supermarkten

Om ons voedselsysteem diervriendelijker te maken, zullen we andere eisen moeten stellen aan boeren en verwerkers van vlees, vis, zuivel en eieren. Supermarktketens hebben in de hele voedingsketen een dominante positie. In Nederland zitten achter al die supermarkten slechts vijf grote inkooporganisaties. Met hun beleid, assortiment en wekelijkse aanbiedingen hebben supermarkten grote invloed op de keuzes die hun klanten maken. Charlotte Linnebank, directeur Questionmark: “Supermarkten kunnen met hun inkoopeisen boeren en slachters vooruit helpen door alleen nog vlees, zuivel en eieren te verkopen met stevige eisen voor dierenwelzijn. Daarnaast kunnen supermarkten ervoor kiezen hun klanten niet te stimuleren in de gewoonte om goedkoop vlees te eten, door alleen nog vlees met een keurmerk voor dierenwelzijn in de aanbieding te doen en niet meer te stunten met goedkope kiloknallers. Dat is geen betutteling. Uit onderzoek weten we dat de meerderheid van de consumenten wil dat dieren goed behandeld worden. Met Superlijst helpen wij supermarkten deze kansen te grijpen.”

Samenwerking World Animal Protection

Voor Superlijst Dierenwelzijn werkt Questionmark samen met World Animal Protection. World Animal Protection werkt al meer dan 50 jaar wereldwijd aan beter welzijn voor dieren in de veehouderij en dieren in het wild. Hiervoor voeren ze publiekscampagnes, geven ze voorlichting, leveren ze directe (nood)hulp, en lobbyt de organisatie voor betere wetten en regels. Dirk-Jan Verdonk, Algemeen Directeur: “Op dit moment vormen dierlijke eiwitten zo’n 60% van de eiwitten in het gemiddelde Nederlandse voedingspatroon. De grote vraag naar vlees, vis, zuivel en eieren legt grote druk op het dierenwelzijn én de planeet. Supermarkten kunnen verschillende maatregelen nemen om deze druk te verlichten. Wij zijn dan ook heel benieuwd naar de inspanningen van de verschillende supermarkten om bijvoorbeeld de plantaardige keuze aantrekkelijker te maken en te kiezen voor producten met een keurmerk voor dierenwelzijn.”

Onderzoeksmethode

De onderzoeksmethode van de Superlijst is tot stand gekomen in samenspraak met verschillende partners met expertise op het gebied van dierenwelzijn en met een Raad van Wetenschappers bestaande uit wetenschappers met kennis van gezondheid, duurzaamheid, consumentengedrag en supermarkten. De onderzoeksmethode voor Superlijst Dierenwelzijn is hier in te zien.

De Wetenschappelijke Raad van Advies voor Superlijst bestaat uit:

Jaap Seidell (Vrije Universiteit Amsterdam)

Hans Dagevos (Wageningen University)

Ellen van Kleef (Wageningen University)

Annet Roodenburg (HAS hogeschool)

Derde superlijst