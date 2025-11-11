De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en One Planet Network (gehost door UNEP) hebben de officiële lancering aangekondigd van het Global Circularity Protocol voor bedrijven (GCP) tijdens de COP30. Dit protocol markeert een belangrijke mijlpaal in de wereldwijde transitie naar een circulaire economie.

Het GCP, ontwikkeld in samenwerking met meer dan 150 experts van meer dan 80 organisaties – waaronder vooraanstaande bedrijven, beleidsmakers en wetenschappelijke adviseurs – is ’s werelds eerste vrijwillige, op wetenschap gebaseerde, wereldwijd geharmoniseerde raamwerk dat is ontworpen om bedrijven van elke omvang te helpen hun circulaire prestaties en impact in waardeketens te meten, beheren en communiceren.

Een nieuw tijdperk voor bedrijfsprestaties en -verantwoordelijkheid

Het GCP stelt bedrijven in staat om verder te kijken dan lineaire, verspillende modellen door praktische, gestandaardiseerde stappen en meetmethoden te bieden voor het verminderen van afval, het terugdringen van emissies en het creëren van waarde voor mens en planeet, terwijl tegelijkertijd bedrijfswaarde voor iedereen wordt gecreëerd. Door zich aan te sluiten bij toonaangevende wereldwijde standaarden, maakt het protocol geloofwaardige, vergelijkbare rapportage mogelijk en ondersteunt het bedrijven bij het voldoen aan de toenemende verwachtingen van regelgeving en belanghebbenden.

“Het Global Circularity Protocol for Business stelt een nieuwe norm voor bedrijfsprestaties en -verantwoordelijkheid. Circulariteit is niet langer optioneel – het is een strategische noodzaak voor de veerkracht van bedrijven en de gezondheid van onze planeet. Het GCP biedt bedrijven gestandaardiseerde, op wetenschap gebaseerde meetgegevens en een duidelijke routekaart voor meetbare actie, waardoor leiders tastbare vooruitgang kunnen boeken, veerkracht kunnen opbouwen en op lange termijn waarde kunnen creëren voor zowel het bedrijf als de planeet. De omvang van de kans is aanzienlijk. Onze analyse heeft aangetoond dat de brede invoering van het GCP tegen 2050 tot 120 miljard ton aan materialen kan besparen – gelijk aan het huidige wereldwijde verbruik van één jaar – en tot 76 gigaton aan CO₂-uitstoot kan vermijden – gelijk aan anderhalf keer de huidige wereldwijde jaarlijkse uitstoot. Ik moedig zowel bedrijfsleiders als beleidsmakers aan om het GCP te omarmen als een praktische basis voor het versnellen van de overgang naar een rechtvaardige, circulaire en regeneratieve economie.” – Peter Bakker, President en CEO, WBCSD

Impact in de praktijk en wereldwijde samenwerking

Het GCP, dat wordt aangestuurd door marktleiders en een groep GCP Front Runners, levert nu al resultaten op. Het helpt bedrijven bij het identificeren van circulaire hotspots en kansen om innovatie te stimuleren, en bij het opbouwen van veerkrachtige, toekomstbestendige waardeketens. Het gezamenlijke ontwikkelingsproces van het Protocol zorgt ervoor dat het robuust, praktisch en aanpasbaar is voor diverse sectoren en regio’s.

“Het GCP is een krachtige katalysator voor de transformatie van de waardeketen. Het stelt bedrijven in staat om materiaalstromen in kaart te brengen, circulaire hotspots te identificeren en in elke fase samen te werken met partners. Dit leidt tot efficiëntieverbeteringen, risicovermindering en een grotere impact dan alleen individuele activiteiten. De lancering van het GCP tijdens COP30 is geen toeval. We staan ​​hier op het internationale toneel omdat het GCP een echt wereldwijde oplossing is. Het reageert op enkele van de meest urgente wereldwijde risico’s, waaronder grondstoffenschaarste, volatiliteit in de toeleveringsketen en klimaatverandering.” – Diane Holdorf, Executive Vice President, WBCSD

Een gamechanger voor geloofwaardige circulariteit

De duurzaamheidsprofessionals, beleidsmakers en academici die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het GCP noemen het “een gamechanger voor geloofwaardige circulariteit”, “de ontbrekende schakel tussen ambitie en actie” en “een routekaart voor bedrijfswaarde en verantwoording”. Hun feedback blijft het Protocol vormgeven terwijl het evolueert om te voldoen aan de behoeften van een snel veranderende wereld.

“Het GCP biedt wat de circulaire economie lange tijd ontbeerde: een wereldwijd geharmoniseerd kader om bedrijven te helpen de impact van circulariteit te meten, te beheren en openbaar te maken. Deze samenwerking weerspiegelt de multilaterale ambities van de Stockholm+50 Actie Agenda en van de Global Strategy for Sustainable Consumption and Production die in 2022 door de Verenigde Naties werd gelanceerd.” – Jorge Laguna-Celis, Hoofd One Planet Network (gehost door UNEP)

“Bij Philips is circulariteit een krachtige hefboom om het materiaalgebruik en onze algehele impact op het klimaat en de natuur te verminderen, en tegelijkertijd de klantwaarde en het bedrijfssucces te vergroten. De gezondheidszorg is een materiaalintensieve sector. Het integreren van circulaire praktijken en innovaties kan ziekenhuizen helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd de veerkracht van de gezondheidszorg en de patiëntresultaten te verbeteren. Daarom hebben we samengewerkt en ons gezamenlijk ingezet voor het Global Circularity Protocol. GCP1.0 biedt een duidelijke en uniforme aanpak om ambitieuze en adequate doelen voor circulariteit te stellen – een broodnodige stap naar een duurzame en gezonde toekomst.” – Harald Tepper, Global Lead Circularity, Philips

“Het GCP is belangrijk voor TOMRA omdat het bedrijven een gemeenschappelijk kader biedt om de voortgang van circulariteitsinitiatieven te meten. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat verandering op grote schaal kan plaatsvinden en om de circulariteitsdoelen en beleidsvorming in de toekomst te ondersteunen.” – Tove Andersen, President en CEO, TOMRA

“Het Global Circularity Protocol (GCP) is een strategische facilitator voor grondstofintensieve sectoren zoals de mijnbouw om een ​​betekenisvolle bijdrage te leveren aan wereldwijde duurzaamheids- en energietransitiedoelen. Bij Vale betekent het bevorderen van circulariteit het transformeren van extractie- en verwerkingssystemen om de materiaalwinning te maximaliseren, de impact op het milieu te verminderen en de overgang naar koolstofarme, circulaire productiemodellen te versnellen. Deze modellen zullen de ‘mijnbouw van de toekomst’ opleveren waar we naar streven.” – Bruno Pelli, Global Director Mining Technical Services, Vale

Tijd om circulaire ambitie om te zetten in meetbare zakelijke impact

De lancering van het GCP op de COP30 is een oproep tot actie voor bedrijfsleiders, duurzaamheidsprofessionals en beleidsmakers om het GCP te omarmen en zich aan te sluiten bij de groeiende gemeenschap van toonaangevende bedrijven die de transitie naar een circulaire economie versnellen.

We nodigen alle stakeholders – van baanbrekende organisaties en beleidsmakers tot onderzoekers en financiële experts – uit om ideeën aan te dragen, methodologieën te testen en geleerde lessen te delen. Deze eerste versie van het GCP is slechts het begin van een dynamische, meerjarige reis die werkt aan een veerkrachtige, regeneratieve economie die mens en planeet ten goede komt.

De lancering werd gezamenlijk georganiseerd door het Japanse Ministerie van Milieu (MOEJ), de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en het UNEPOne Planet-netwerk in het COP30 Japanse paviljoen.