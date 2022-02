Deze week heeft Powered by Meaning ‘uppr places’ gelanceerd, een netwerk van bruisende hotspots. Gebouwd op de principes van circulariteit en positieve energie van een buurt. De ambitie van uppr is om, samen met circulaire en maatschappelijke partners, vastgoed te transformeren tot levendige plekken met een mix van sprankelende functies. Een netwerk van locaties die in eigen beheer worden ontwikkeld en geëxploiteerd, én een platform voor ondernemers en vastgoedeigenaren die hun plek een positieve boost willen geven. Voor plekken die de leefbaarheid terugbrengen, de omgeving een positieve boost geven en duurzaam van waarde zijn voor iedereen die in die buurt woont, leeft en werkt.

Met het online platform ‘uppr places’ wordt een volgende stap gezet. Nu zijn daar al 18 locaties op aangesloten en er volgen snel meer. uppr places ontwikkelt, exploiteert en ontsluit inspirerende circulaire plekken tussen thuis en kantoor, waar je voor veel van je dagelijkse activiteiten terecht kunt: work & meet, eat & drink, play & relax. Soms alleen en vaak met collega’s, familie en vrienden.

Ivar Davids (oprichter uppr places): “Met uppr places willen wij plekken creëren die voor vitale wijken en buurten zorgen. Samen met lokale communities en de inzet van circulaire producten en diensten. Toffe plekken waar mensen graag komen, zoals de Social Impact Factory Utrecht, Vergaderlocatie Buitenplaats Maartensdijk en C-Bèta. We maken optimaal gebruik van bestaand vastgoed en nodigen iedereen uit mee te doen.”

Kenmerken uppr place:

elke uppr place wordt gerund door een local hero om de lokale community te betrekken en versterken.

een levendige en circulaire hotspot om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren.

work & meet, eat & drink, play & relax op inspirerende locaties.

Sluit je aan en draag bij aan de circulaire revolutie!