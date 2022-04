Bij bouwbedrijf Nijhuis Bouw in Rijssen wordt vandaag, vrijdag 8 april, de eerste universele laadoplossing met geïntegreerde stekker voor e-bikes, e-scooters en e-steps in Nederland gelanceerd. De zogeheten Hive ’n Drive is een door zonne-energie aangedreven fietsenstalling waar de accu op een veilige en duurzame manier kan worden opgeladen. Nu laden gebruikers hun batterij bij gebrek aan een oplaadplek bij het werk of school vaak thuis op. Dat veroorzaakt echter brandgevaar.

Bedenker en ontwikkelaar van de Hive ’n Drive is Rens van Gurp van het bedrijf Shift to Solar. De Zwollenaar is in onderhandeling met grote bedrijven, hogescholen en universiteiten om het modulaire systeem ook daar neer te zetten voor diens medewerkers, docenten en studenten.

De innovatie is namelijk bedoeld om het woon-werkverkeer uit de auto te krijgen en te stimuleren op de fiets te stappen. “Er is veel interesse. Hiermee kunnen we elektrisch vervoer letterlijk draaiende houden en mensen uit de auto krijgen om milieuvervuiling tegen te gaan en de wereld wat mooier te maken.”

Populariteit elektrisch vervoer

De populariteit van e-bikes en ander microverkeer groeit al jaren. In 2021 werden volgens recent onderzoek van brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG bijna 1 miljoen nieuwe fietsen verkocht, waarvan bijna 500.000 elektrische exemplaren. Daarmee blijken e-bikes voor het eerst populairder dan gewone fietsen. Woon-werkverkeer is de belangrijkste reden om een elektrische fiets aan te schaffen. Eerder onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven liet zien dat consumenten minder gebruik maken van de auto na de aanschaf van een e-bike of e-scooter.

“Elektrisch vervoer draagt dus bij aan de energietransitie en de duurzame ambities van Nederland”, concludeert Van Gurp. “Maar anders dan bij auto’s, waarvoor laadpalen als paddenstoelen uit de grond schieten, waren er nog geen faciliteiten om op een veilige, duurzame manier je e-bike of e-scooter op te laden.” Dat is niet alleen onhandig, maar ook gevaarlijk, benadrukt de ondernemer. Hij wijst daarbij op de risico’s die het noodgedwongen binnenshuis opladen van accu’s met zich meebrengt. Niet zelden veroorzaakt dat brandgevaar en daarmee ook verzekeringsproblemen.

Behoefte

Van Gurp heeft -samen met partnerbedrijven- een fietsenstalling ontwikkeld die aangedreven wordt door zonnepanelen. Gebruikers zetten hun voertuig neer, pakken de oplader voor hun merk (alle grote merken kunnen erop worden aangesloten) en laden de accu op. Bij genoeg licht komt de energie uit de zonnepanelen. Zo niet, dan uit de gewonnen energie die in batterijen wordt opgeslagen. “Zo’n universele, geïntegreerde oplossing, waarbij je dus zelf geen oplader meer mee hoeft te nemen, is er nog niet in Nederland en volgens mij nergens in Europa”, zegt de ondernemer.

Alle materialen zijn recyclebaar. Daarnaast is de fietsenstalling bestand tegen vandalisme en extreme weersomstandigheden en is het systeem in diverse opstellingen op te bouwen. De levertijd is 6 weken en de investering voor een eenheid is zo’n 15.000 euro. “We kunnen snel opschalen. Als het moet kunnen we in korte tijd 100 eenheden leveren.”

RAI Vereniging

Brancheorganisatie RAI Vereniging, belangenbehartiger van fabrikanten en importeurs en toeleveranciers van e-bikes, juicht de innovatie toe. “Het verkeer wordt steeds drukker, dus dat vraagt om slimme toepassingen waarbij het belangrijk is om elektrisch vervoer nog laagdrempeliger te maken”, reageert woordvoerder Floris Liebrand.

“Vooral het feit dit een integrale oplossing is, vinden we erg belangrijk. Voor een e-bike is dit niet absoluut noodzakelijk. Maar met een e-scooter leg je doorgaans meer kilometers af, daarmee ben je voor het opladen afhankelijk van openbare plekken. Grotere afstanden worden hiermee toegankelijker.”

Officiële opening

Het eerste laadstation staat bij het hoofdkantoor van Nijhuis Bouw. Het bouwbedrijf met vestigingen in Rijssen, Zwolle, Enschede en Apeldoorn, is naar eigen zeggen graag vooruitstrevend en staat open voor duurzame innovaties. “Als je medewerkers vraagt om op de fiets naar hun werk te komen, dan moet je daar ook de faciliteiten voor bieden”, legt projectmanager Niels Verveda uit.

Op vrijdag 8 april wordt het laadstation om 15.30 uur officieel geopend door burgemeester Arco Hofland van de gemeente Rijssen-Holten. Dat gebeurt aan de Molendijk Noord 92A in Rijssen. Journalisten en fotografen zijn van harte welkom om dit moment vast te leggen. Er is ruimte voor één-op-één-interviews met Rens van Gurp van Shift to Solar en Niels Verveda van Nijhuis Bouw.

Over Shift to Solar

Shift to Solar is in 2021 door Rens van Gurp opgericht. Primair doel is om zonne-energie beschikbaar te stellen voor klein elektrisch verkeer, zoals e-bikes, e-steps en e-scooters. Het bedrijf produceert en verkoopt fietsenstallingen met zonnepanelen. Bij deze circulaire laadstations, Hive ’n Drive genoemd, kunnen gebruikers veilig hun voertuig stallen en de batterij meteen opladen- ongeacht het merk van het vervoersmiddel. Shift to Solar levert aan bedrijven, scholen en overheden die medewerkers, studenten en inwoners stimuleren fit en vitaal te zijn. De ambitie van het bedrijf is om de wereld wat mooier en milieuvriendelijker te maken. Partners van de startup zijn het Duitse Spelsberg, Veldman Techniek en Van der Vegt Bouwadvies.Foto:

Foto: Ondernemer Rens van Gurp uit Zwolle laat zien hoe zijn oplaadoplossing voor klein elektrisch vervoer, zoals e-bikes, werkt. Deze eerste Hive ’n Drive, zoals het systeem heet, wordt vandaag officieel geopend bij bouwbedrijf Nijhuis Bouw in Rijssen. (Foto: Fret Kraaij.)