Vandaag is de Duurzaamheidsladder voor Zakelijke Evenementen (DLZE) tijdens de IBTM World in Barcelona officieel gelanceerd. Dit groeimodel is ontwikkeld door Green Events in samenwerking met branchevereniging IDEA (Independent Dutch Event Association), The Groundbreakers (brand experience agency) en met financiële support van BE Future.

De Duurzaamheidsladder Zakelijke Evenementen (DLZE) is ontwikkeld voor de Nederlandse zakelijke evenementenbranche en biedt organisatoren, opdrachtgevers, locaties, partners en leveranciers een gezamenlijk kader om de hele keten te verduurzamen.Het model bouwt voort op de Duurzaamheidsladder Evenementen (DLE), die in 2024 is gelanceerd voor publieksevenementen. In het model zijn 13 thema’s rond ESG (Ecologie, Sociaal en Governance) uitgewerkt. De ladder is vanaf vandaag gratis te downloaden via de website van IDEA.

Waarom een Duurzaamheidsladder Zakelijke Evenementen?

De Duurzaamheidsladder Zakelijke Evenementen is ontwikkeld om samenwerking te bevorderen en de sector een helder, praktisch en gedeeld groeipad te bieden richting meer duurzaamheid. Ze beantwoordt daarmee de behoefte aan harmonisatie, houvast en een gedragen model binnen de sector die tot nu toe geen gemeenschappelijk kader had.

De ladder biedt daarvoor:

Een groeimodel met vijf treden waarin organisaties zelf hun ambitieniveau en tempo kunnen bepalen

Concrete criteria en handvatten voor 13 thema’s, zoals energie, materialen, mobiliteit, diversiteit & inclusie, organisatiecultuur.



Breed gedragen samenwerking: de DLZE is tot stand gekomen met bijdrage en feedback vanuit diverse professionals van LUSTR, Pino, Hutten Food & Design, Obsession Evenementenbureau, Boozed, ATPI Events, S.V.P. Sfeerbeheer, Rabobank, Lars Sorensen, Niquell, Inspyrium en The Food Line-up uit de zakelijke evenementensector.



De ladder is gratis beschikbaar, waardoor het laagdrempelig en aan de slag gaan met verduurzaming toegankelijk is voor de gehele sector.”