Brokkenmákers en New Horizon lanceren een circulaire baksteen gemaakt van puin afkomstig van de Utrechtse Domtoren. De stenen worden vervaardigd en toegepast in duurzame bouwprojecten in Utrecht, zoals de Merwedekanaalzone en Cartesiusdriehoek. Zo wordt het restmateriaal van een historisch monument gebruikt voor toekomstige, duurzame gebouwen.

Tussen 2020 en 2024 wordt de Utrechtse Domtoren gerestaureerd. Al het materiaal dat van de toren afkomt wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Brokkenmákers en New Horizon namen in samenwerking met bakstenenfabrikant Wienerberger het initiatief voor het vervaardigen van een speciale, circulaire baksteen van puin en gruis van de Domtoren. De Domsteen draagt bij aan het voorkomen van sloopafval en verspilling van bruikbare bouwmaterialen. Ook komt een deel van de opbrengst ten goede aan een lichtkunstwerk op de toren.

De Domsteen: duurzaam van begin tot einde

New Horizon heeft het puin van de Domtoren verwerkt en maakt het geschikt om toe te passen in de Domsteen. Als basisgrondstof voor de steen wordt Nederlandse rivierklei gebruikt: een duurzaam materiaal dat oneindig en lokaal beschikbaar is. Het restmateriaal van de Dom wordt als grondstof aan de baksteen toegevoegd. Deze samenstelling staat garant voor een lange levensduur, met alle functionele en esthetische eigenschappen van een baksteen. De Domsteen is in verschillende kleuren beschikbaar en ook is nagedacht over het einde van de Domsteen na de levensduur: de circulaire bakstenen kunnen selectief gesloopt, verwerkt en als materiaal hergebruikt worden. Dat maakt de circulaire cirkel weer rond.

Over het initiatief

De circulaire Domsteen is een initiatief van Brokkenmákers en New Horizon binnen het project ‘Van Dom tot steengoed’, dat tot doel heeft het restmateriaal dat vrijkomt tijdens de restauratie een duurzame bestemming te geven en geld op te halen voor het lichtkunstproject ‘In Lumine Tuo’. Brokkenmáker Hylke Faber: “Weggooien is oliedom, hoogwaardig hergebruik steengoed. Dat is wat wij als circulaire doeners willen aantonen en zichtbaar maken. In New Horizon vonden we onze droompartner.” Michel Baars, New Horizon: “Slim om Dompuin in te zetten voor nieuwe producten. Impact maak je namelijk niet alleen met aantallen, maar ook met aansprekende verhalen. Daarom maken we producten met een verhaal, een verleden en toekomst. Met duurzame partners zoals Brokkenmákers en Wienerberger, die duurzame bouw- en bestratingsoplossingen produceert en ontwikkelt.”

Over ‘Van Dom tot steengoed’

Voor ‘Van Dom tot steengoed’ hebben Stichting Utrechts eigenDom, die gelden werft voor extra restauratieprojecten van de Domtoren, en de circulaire doeners van Brokkenmákers de krachten gebundeld met de gemeente Utrecht en Utrecht Marketing. Wethouder vastgoed van gemeente Utrecht, Eelco Eerenberg: “Circulair bouwen in Utrecht met materiaal van de Domtoren is een buitenkans voor aannemers en ontwikkelaars. Utrecht kijkt bij al haar projecten naar circulaire mogelijkheden. Dus zeker ook als het gaat over hergebruik van materiaal van de Domtoren. Grijp die kans!”

De Domsteen is beschikbaar via New Horizon Material Balance.

Foto: V.L.N.R. Rob van Lith (New Horizon), Hylke Faber (Brokkenmákers) en Mirjam Schmull (Brokkenmákers)