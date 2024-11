Het traditionele kerstpakket is zelfs in 2024 een doos vol producten met een gemiddeld budget van 40 euro. “Als ie maar vol is” De items worden thuis geteld. Uiteindelijk belandt het merendeel via de voorraadkast op de afvalberg. Het is een volume markt. Het oer-Hollandse kerstpakket is niet inclusief en staat haaks op duurzame bedrijfsvoering. Vreemd, vinden Manon van Leeuwen en Sheila Struyck. Deze tijd van het jaar biedt werkgevers juist de ultieme kans om te laten zien waar je voor staat. Daarom tovert van Leeuwen traditionele kerstpakketten om tot een eindejaarsgeschenk met een verhaal waarmee je impact maakt. En maakt Struyck van elk diner een belevenis waarmee je verandering teweeg brengt. Samen willen ze deze decembermaand 10.000 medewerkers inspireren om vaker te kiezen voor duurzaam.

De dames zijn begin 20 als ze gaan studeren in Rotterdam. Ze zijn gedreven en gepassioneerd en maken grote stappen in hun carrière. Sheila bekleedt topposities in het internationale bedrijfsleven en Manon is bestuurder en toezichthouder in de zorg. Ze zijn begin 50 als ze allebei besluiten uit de boardrooms te stappen en het roer radicaal omgooien. Manon na het zien van een confronterende docu over climate change en het onverwachte verlies van haar zus. Sheila omdat de gastronomische wereld haar maar niet los laat en ze met koken haar verhaal kan vertellen. Ze wil chef worden op een plant-forward mission. Noem het ‘de derde helft’.. Zij noemen het luisteren naar je hart en kiezen voor de natuur. En dat gaat goed.

Zorg voor aandacht, betrokkenheid en emotie

“Het kerstpakket is een oer-Hollandse traditie en een prachtige manier om als werkgever aan het einde van het jaar je waardering uit te spreken richting je medewerkers,” zegt van Leeuwen. “Aandacht vindt elk mens fijn. Schaf dit ritueel niet zo maar af. Als je het lekker laat landen, zorgt het voor betrokkenheid en dankbaarheid van collega’s.”

Manon begint in 2019 met Zustaina, de specialist in duurzame personeelsgeschenken omdat ze van duurzaam leven en werken een feest maken. En dat gaat goed. “Mensen inspireren anders te gaan kiezen door het feestelijk verpakken van mooie producten met een goed verhaal is het liefste wat ik doe,” zegt ze. “Het gaat om emotie en raken. Dan ontstaat er beweging.” Precies dat is wat Sheila wil bereiken in haar keuken. Ze is inmiddels een bekende chef-kok die ook verandering teweeg wil brengen. “Dat doe ik door lekkere en mooie gerechten te koken op een duurzame manier. Dat betekent groenten in de hoofdrol. Ik ga voor het behoud van biodiversiteit”, vertelt ze terwijl ze pittige spruiten staat te roosteren.

Haar nieuwe kookboek Lekker is dat – duurzaam koken kun jij ook, verschijnt deze maand en wordt toegevoegd aan het assortiment eindejaarsgeschenken van Zustaina. Met de ‘Lekker is dat Box’ willen de dames laten zien dat duurzaam een feest is. Het is anders, lekkerder en beter. En minder wordt dan vanzelf meer.

Over Zustaina en Manon van Leeuwen



Zustaina wordt in 2019 opgericht door Manon van Leeuwen. Het B Corp en Ecovadis gecertificeerde bedrijf maakt van duurzaam een feest. Ze hebben als missie om in 2030 1 miljoen mensen enthousiast te hebben gemaakt voor duurzaam en zijn gespecialiseerd in het samenstellen van duurzame personeelsgeschenken. Ze werken onder andere voor Eneco, Boskalis, Triodos, ING, KNVB, Fairphone, en Picnic. Ook doneren ze via de ZustainaFoundation aan goede doelen zoals WNF, Trees for All, UNICEF en de Voedselbank.

Over Sheila Struyck

Als chef de cuisine is Sheila Struyck vastbesloten een positieve bijdrage te leveren met haar plant-forward missie. Zij gelooft dat je door bewust te kiezen wat je eet, kunt bijdragen aan een beter klimaat. Haar specialisatie is Franse technieken, de Italiaanse (groente) keuken en 100 % plantbased of hybride koken. Ze is opgeleid op Le Cordon Bleu in London en Parijs. Haar nieuwe kookboek Lekker is dat – duurzaam koken kun jij ook, verschijnt deze maand.

Over de Lekker is dat Box

Zustaina lanceert deze kerst samen met chef Sheila Struyck het inspirerende eindejaarsgeschenk, de: ‘Lekker is dat Box’ met kookboek, mooie producten en een recept. Voor meer info: https://zustainabox.nl/product/lekker-is-dat-kookboek-geschenkpakket/