Op 19 september wordt met een event het Amsterdam Accounting Impact Centre gelanceerd. In de huidige dynamische omgeving worden de maatschappij, bedrijven en professionals in accounting en control geconfronteerd met een scala aan complexe uitdagingen, maar ook met interessante kansen. De missie van het centrum is om een ​​platform te bieden voor open dialoog en samenwerking, waarbij de academische wereld en de industrie samenkomen om deze opkomende uitdagingen en kansen te verkennen. “We streven ernaar een ruimte te creëren die de uitwisseling van ideeën stimuleert, geïnformeerde discussies stimuleert en bijdraagt ​​aan de continue evolutie van bedrijfs- en accountingpraktijken.”

Tijdens het kick-offevenement verdiepen we ons in het thema ‘Accounting for the Future’. Drastische veranderingen in de bedrijfsomgeving vereisen eveneens ingrijpende veranderingen in de activiteiten van het bedrijf om toekomstbestendig te worden en de levensvatbaarheid op lange termijn te waarborgen. Het management, investeerders en andere stakeholders zijn het echter mogelijk niet eens over hoe ze met deze veranderingen moeten omgaan. Hoewel het management (mogelijk niet) een duidelijke visie heeft, staan ​​investeerders (mogelijk niet) sceptisch tegenover de noodzaak van verandering en geven ze de voorkeur aan kortetermijnrendementen, en zien medewerkers (mogelijk niet) hoe ingrijpende veranderingen hen ten goede kunnen komen. Hoe kunnen we verschillende belangen op één lijn brengen? Hoe overtuigen we verschillende stakeholders om langetermijnstrategieën te ondersteunen? Hoe inspireren we stakeholders om een ​​toekomstgerichte mindset te omarmen? En welke rol spelen controle, governance en transparante rapportage bij het bereiken van deze afstemming?

Deze vragen staan ​​centraal tijdens het lanceringsevenement, met inzichten van thought leaders op het snijvlak van duurzaamheid, accounting en financiën.

