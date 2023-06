Om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, moeten in Nederland in 2030 alle nieuwe voertuigen elektrisch zijn. Vorig jaar was al een op de vijf nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch. Om al deze voertuigen van stroom te voorzien, moet het aantal laadpunten exponentieel toenemen. In 2030 zijn er in Nederland volgens het nieuwste IBO rapport (maart 2023) 2,4 miljoen laadpunten nodig, waarvan ruim een miljoen in de openbare ruimte. Momenteel telt Nederland iets meer dan 120.000 publieke punten, we zitten nog maar op een tiende.

“Geen enkele laadpaal exploitant of aannemer is in staat dit alleen te doen,” aldus laadpaal exploitanten Park&Charge, Opcharge en CityCharging. Zij roepen gezamenlijk op te stoppen met het maken van exclusieve afspraken voor het plaatsen van laadpunten. “Om te versnellen moeten we parallel aan elkaar alle zeilen bijzetten om straks iedereen de mogelijkheid te geven hun elektrische voertuig te laden.”

Er wordt vanuit de hele wereld naar Nederland gekeken als het gaat om de energietransitie. We zijn een voorbeeldcase als het gaat om de elektrificatie van voertuigen. Om te zorgen dat al die nieuwe elektrische rijders straks kunnen laden, staan gemeenten in ons land voor een grote uitdaging.

Het gaat niet snel genoeg

Jeroen Roeloffzen, Park&Charge: “Om het overzichtelijk te houden, wordt er vaak gekozen voor een exclusieve samenwerking met één laadpaal exploitant met vooraf gemaakte afspraken over de hoeveelheid te plaatsen laadpunten. In de praktijk blijkt één partner vaak niet in staat de benodigde hoeveelheid punten binnen de termijn ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Zo halen we doelstellingen niet.”

Het alternatief is een open-marktmodel waarin iedere laadpaalexploitant die voldoet aan de vereisten, laadpunten mag plaatsen. Voor gemeenten kan dat voelen alsof met elke samenwerking het wiel opnieuw moet worden uitgevonden en er met meerdere verschillende aanvraag- en realisatie systemen gewerkt moet gaan worden.

Van exclusiviteit naar uniformiteit

“Het is belangrijk dat we nieuwe mogelijkheden verkennen en niet alleen kijken naar deze twee modellen. Als exploitanten van laadpunten roepen we daarom gezamenlijk gemeenten op om kritisch te kijken naar de meest effectieve samenwerking tussen gemeente en CPO’s. En te kijken waar beleid kan worden aangepast om te voorkomen dat het de groei belemmert. Momenteel is exclusiviteit vaak onderdeel van een concessieafspraak: de toezegging vanuit de gemeente dat de exploitant het alleenrecht krijgt voor plaatsing. Als er meerdere exploitanten de mogelijkheid krijgen om naast elkaar te opereren, kunnen we sneller plaatsen.” aldus Freddy van Nispen, Opcharge.

“Om de rompslomp van samenwerken met meerdere exploitanten te voorkomen, zijn er stappen gezet om uniformiteit aan te brengen in het aanvraag- en realisatieproces. Er is een software platform ontwikkeld dat een eenduidig proces voor alle laadpaal exploitanten mogelijk maakt, één waar wij ons gezamenlijk aan conformeren. Het wiel keer op keer uitvinden is daardoor niet meer nodig,” Martijn Olbertz, CityCharging.