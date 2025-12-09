In de sierteeltsector is 83% van de ondernemers zich bewust van de milieu-impact van de chemische gewasbeschermingsmiddelen die ze gebruiken. Er leeft onder een groot deel van hen een sterke wens om meer “groene” alternatieven te gebruiken. Meer dan de helft (53%) ervaart echter problemen bij het verduurzamen van de gewasbescherming. Ze hebben behoefte aan meer beschikbaarheid van alternatieven, duidelijke en consistente wet- en regelgeving voor alle landen en meer technische kennis en voorlichting. Dat blijkt uit het meest actuele Trendrapport Sierteelt, dat vandaag is gepubliceerd door Royal FloraHolland.

52% van de ondervraagden wil meer gebruikmaken van biologische middelen en een even groot deel wil de plantweerbaarheid versterken, om gewasbescherming in het bedrijf te verduurzamen. Vier op de tien ziet kansen op het gebied van preventie (denk aan resistente rassen en hygiëne).

Zorgen onder kwekers en kopers

Gewasbescherming is één van de grootste zorgen met betrekking tot de bestaanszekerheid als kweker; 53% van de kwekers geeft aan zich hierover zorgen te maken. Ook toenemende wet- en regelgeving (61%) en personeelstekorten en arbeidskosten (46%) zijn punten van zorg. Opvallend is dat de zorgen over verduurzaming van de sector, in zijn algemeenheid, zijn afgenomen: van 30% in het eerste trendrapport naar 17% nu.

Uit het Trendrapport Sierteelt blijkt dat bijna driekwart (74%) positief of neutraal staat tegenover de verduurzaming van de sector. En dat veel ondernemers al aan de slag zijn: 85% van de kwekers heeft inmiddels actie ondernomen om duurzamer te kweken.

David van Mechelen, CEO ad interim van Royal FloraHolland: ‘Als coöperatie vinden we het een goede ontwikkeling dat steeds meer ondernemers inzien dat het verduurzamen van de sector nodig is. We willen onze leden natuurlijk zo goed mogelijk ondersteunen binnen deze transitie. Zo zetten we in op versnelde toelating van groene alternatieven, zodat de omschakeling naar nagenoeg chemievrij telen makkelijker en sneller kan verlopen. Ook lobbyen we voor meer soepelheid ten aanzien van regels die een rol spelen bij duurzaamheidstransities. Dat werkt; een voorbeeld is de nieuwe aanpak van het Ministerie van Economische Zaken die regeldruk tegengaat.’

Verduurzamen meer dan gewasbescherming

Verduurzamen van de sector vraagt om meer aanpassingen dan alleen gewasbescherming. Het vraagt ook om slim omgaan met zaken als energie, arbeidsomstandigheden, verpakkingen en water. Een groeiend aantal kwekers en kopers (80% ten opzichte van 75% vorige keer) geeft aan samenwerking daarbij (heel) belangrijk te vinden. Er blijkt wel een grote behoefte aan uniformiteit: 84% van de kwekers vindt dat de wettelijke duurzaamheidseisen uniform moeten zijn in alle landen. In het eerste trendrapport (juli 2025) was dit nog 73%.

Maarten Bánki, Head of Sustainability bij Royal FloraHolland: ‘Die wens begrijpen we. Feit is wel dat kwekers uit bijvoorbeeld Kenia te maken hebben met een heel ander klimaat, met andere teeltomstandigheden en een andere plaagdruk. Dat vraagt óók om een andere aanpak en middelen. Het is positief te zien dat de Keniaanse overheid momenteel haar wetgeving voor gewasmiddelenbescherming in de tuinbouw meer in lijn brengt met de wetgeving in de EU. Certificering kan meer transparantie bieden over producten en gewasbescherming en de transitie naar meer duurzame gewasbescherming helpen. Ik vind het goed om te zien dat zoveel ondernemers inzien dat samenwerking cruciaal is bij het verduurzamen van de sector. Bij Royal FloraHolland faciliteren we deze samenwerking door partijen te verbinden, kennisdeling te stimuleren en gezamenlijke initiatieven te ondersteunen. Zo creëren we ruimte voor innovatie en versnellen we de verduurzaming van onze keten. Alleen door samen te werken en vooruit te kijken, maken we de sierteeltsector klaar voor de toekomst.’