KVK presenteert KVK Innovatie Top 100 2021 met veel duurzame innovaties

De provincie Noord-Holland en de creatieve sector zijn sterk vertegenwoordigd in de 16e KVK Innovatie Top 100, een overzicht van de meest innovatieve bedrijven uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Dat maakte de Kamer van Koophandel (KVK) gisteren, 22 november, bekend. Bijna de helft (47) van de opgenomen ondernemingen in de lijst hebben een innovatief duurzaam product of dienst.

Noord-Holland is met 22 bedrijven het best vertegenwoordigd, gevolgd door Zuid-Holland met 20 en Noord-Brabant met 17 bedrijven. Na de creatieve sector (23 innovaties) is een groot deel van de innovaties afkomstig uit de food- en agrisector (13) en de zorgsector (13). In Noord-Holland scoort de sector ICT goed en is de creatieve industrie vooral in de randstad te vinden. Meer dan de helft van de bedrijven uit de lijst heeft maximaal 10 mensen in dienst. Er zijn 33 startups. Het oudste bedrijf in de lijst is het familiebedrijf Jooren Scheepsschroeven uit Dordrecht. Het is gestart in 1959.

Ruim 300 inzendingen

Een panel van innovatie-experts maakte de selectie uit meer dan 330 inzendingen voor een notering in de jaarlijkse KVK Innovatie Top 100. Alle nominaties zijn beoordeeld op impact voor de branche en samenleving, originaliteit, verkrijgbaarheid en gerealiseerde omzet en groeipotentie.

Innovatie zorgt voor groei

Innovatieve ondernemers strijden elk jaar voor een plaats in de KVK Innovatie Top 100. En niet zonder reden: uit onderzoek van KVK onder Top 100-bedrijven blijkt dat innovatie zorgt voor groei. Driekwart van de ondernemers geeft aan dat door de innovatie de concurrentiepositie is toegenomen en dat de omzet is gestegen. Bij 72% is dit het geval. De winst en productiviteit neemt toe bij 57%. Bij iets meer dan de helft is het aantal medewerkers toegenomen en de export gestegen. Een plek in de KVK Innovatie Top 100 is een goede graadmeter voor succes gebleken.

Veel duurzame ondernemingen in de top 100

De volgende 47 ondernemingen met duurzame producten en diensten zijn opgenomen in de top 1o0 lijst:

Somnox

Op 2 februari 2022 maakt een jury onder voorzitterschap van Ruud Koornstra de exacte notering van elk bedrijf in de KVK Innovatie Top 100 bekend. Dan is ook duidelijk welk bedrijf in de nummer 1 positie van Somnox overneemt en zich een jaar lang het meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland mag noemen.

Aan de KVK Innovatie Top 100 is bewust geen (geld)prijs verbonden, de winnaar ontvangt een plaquette. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het Nederlandse mkb in staat is. Bekijk de complete lijst.